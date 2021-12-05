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Умер основатель «Кинотавра», продюсер Марк Рудинштейн

4:32:1512/5/2021
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Ранее его госпитализировали в Москве с сердечным приступом. Ему было 75 лет.

На 76 году жизни умер российский кинопродюсер Марк Рудинштейн. Фото: Красоткин/Wikimedia.org
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Мертвым нашли сына экс-губернатора Хабаровского края Ишаева, имевшего неоднозначную славуУмерла звезда из легендарного "Белорусского вокзала" Нина УргантЕщё 1142 новости

5 декабря умер кинопродюсер Марк Рудинштейн. Ему было 75 лет.
О кончине известного российского продюсера РИА Новости сообщила его супруга Наталья.
-Да, Марк умер. Спасибо за соболезнования. Говорить нет сил,- сказала она.
Ранее Марка Рудинштейна госпитализировали в Москве с сердечным приступом. По информации СМИ, он находился в предкоматозном состоянии.
Марк Рудинштейн — советский и российский продюсер, актер, основатель фестиваля «Кинотавр».
Родился 7 апреля 1946 года в Одессе. Снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, в том числе «Приходи на меня посмотреть», «Завтра будет завтра». Спродюсировал картины «Аномалия», «Московские красавицы», «Короткое дыхание любви».
В 1990 году Марк Рудинштейн организовал кинофестиваль, которым руководил 15 лет, его сменил Александр Роднянский.

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смертьумерпродюсерМарк Рудинштейн
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