5 декабря умер кинопродюсер Марк Рудинштейн. Ему было 75 лет.
О кончине известного российского продюсера РИА Новости сообщила его супруга Наталья.
-Да, Марк умер. Спасибо за соболезнования. Говорить нет сил,- сказала она.
Ранее Марка Рудинштейна госпитализировали в Москве с сердечным приступом. По информации СМИ, он находился в предкоматозном состоянии.
Марк Рудинштейн — советский и российский продюсер, актер, основатель фестиваля «Кинотавр».
Родился 7 апреля 1946 года в Одессе. Снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, в том числе «Приходи на меня посмотреть», «Завтра будет завтра». Спродюсировал картины «Аномалия», «Московские красавицы», «Короткое дыхание любви».
В 1990 году Марк Рудинштейн организовал кинофестиваль, которым руководил 15 лет, его сменил Александр Роднянский.
Умер основатель «Кинотавра», продюсер Марк Рудинштейн
Ранее его госпитализировали в Москве с сердечным приступом. Ему было 75 лет.
5 декабря умер кинопродюсер Марк Рудинштейн. Ему было 75 лет.
От редакции
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