Какая маска лучше всего подходит для разговора?

Чтобы оценить, как разные стили масок влияют на разборчивость речи у нормальных слушателей, исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе протестировали некоторые из самых популярных дизайнов масок.
Их исследование было опубликовано в журнале Cognitive Research: Principles and Implications, пишет medicalxpress.com.
Команда из лабораторий Кристин Ван Энген, доцента психологических наук, наук о мозге и лингвистики в области искусств и наук, и Джонатана Э. Пилла, доцента отоларингологии Медицинской школы, обнаружила, что хлопковые маски с фильтрующими вставками и Маски с прозрачной пластиковой панелью были связаны с худшими характеристиками, когда дело доходило до понимания того, что говорил их владелец.
Хотя они были удивлены тем, что слушатели не справились с прозрачными масками, авторы отметили, что прозрачные панели ухудшают слышимость речевого сигнала больше, чем другие маскирующие материалы, и что панели часто запотевают, что затрудняет просмотр рта говорящего.
«Они очень неудобные и мокрые. Они довольно отвратительные», - сказала Вайолет Браун, доктор философии, студент лаборатории Ван Энгена и первый автор статьи.
Браун говорил по опыту; как человек, записавший стимулы для эксперимента, она проводила много времени в прозрачной маске, а также в трех других. В рамках своего эксперимента она говорила с участниками о четырех различных стилях масок: хирургическая маска, тканевая маска с фильтром, тканевая маска без вставленного фильтра и маска с прозрачной пластиковой вставкой.
Она также говорила без маски.
Исследователи были заинтересованы не просто в том, чтобы показать, что маски влияют на разборчивость речи. «Мы уже знаем, что в маске труднее понимать речь», - сказал Ван Энген. «Мы изучаем степень, в которой различные маски влияют на способность человека понимать речь в фоновом шуме - как с точки зрения того, сколько слов вы можете распознать, так и с точки зрения сложности задачи».
Группа из 260 участников с нормальным слухом, по их самооценкам - младшая группа (от 18 до 35 лет) и старшая группа (от 59 до 77 лет) - слушала, как Браун произносит 150 предложений в фоновом шуме. Каждый раз им предлагалось напечатать услышанное предложение.
Браун читал предложения без масок, а также в разных масках. Предложения были показаны слушателям в трех различных условиях фонового шума: без фонового шума, умеренного фонового шума и высокого уровня фонового шума.
Участники записали то, что, по их мнению, они слышали, и как им было трудно разобрать слова или, как выразился Браун, «как сильно людям приходилось прищуривать уши».
Неудивительно, что молодые люди лучше справились с пониманием речи Брауна и сообщили, что приложили для этого меньше усилий. Однако разница была невелика. На самом деле он оказался меньше, чем ожидали исследователи. В обеих группах, когда не было фонового шума, они могли в значительной степени разобрать все, что говорила Браун, независимо от того, что скрывало ее лицо.
Однако как только был добавлен небольшой фоновый шум , маски начали иметь значение. А когда был добавлен самый громкий шум, различия стали еще заметнее. Когда Браун говорила в хирургической маске, участники все еще могли разобрать более 50% того, что она говорила. Но когда она надела тканевую маску с фильтром или прозрачную маску, точность упала примерно до 30%.
«Мы были удивлены тем, насколько твердыми были прозрачные маски», - сказал Браун. «Неудивительно, что акустика была хуже» - из-за пластиковой панели - «но поскольку есть визуальная информация, мы подумали, что это будет не так уж плохо. Какая бы визуальная информация ни была , очевидно, не преодолевает тот факт, что она вредит слуху. сигнализируйте больше".
Однако прозрачные маски могут работать лучше для одних, чем для других.
«Для слушателей с нормальным слухом они не обязательно приносят ожидаемые преимущества», - сказал Ван Энген. «Но наши результаты не говорят об их влиянии на людей со значительной потерей слуха / глухотой. Не исключено, что они будут полезны для этих людей».
Шум с маской или без маски также увеличивал усилие, которое требовалось людям, чтобы понять, что они слышат. Такое слушание может иметь эффект не только на то, насколько хорошо человек понимает то, что он слышит. Исследователи знали, что это просто утомительно, но другие, возможно, не поняли.
«Приятно продемонстрировать, что да, вы можете достаточно хорошо поддерживать разборчивость речи и в то же время достаточно много работать над этим», - сказал Ван Энген.
«Теперь все знают, что речь может быть трудной».