Коронавирус: три питательных добавки, которые могут усилить вашу защиту от инфекции

Коронавирус связан с уменьшением всасывания питательных веществ, ослаблением иммунной системы и повышением уязвимости к серьезным инфекциям. Однако исследователи предполагают, что добавление пищевых добавок может снизить риск тяжелого заболевания Covid.
Дефицит питательных веществ связан со снижением иммунной функции, а это означает, что вы становитесь более уязвимыми для инфекций. В некоторых исследованиях Covid связывают со снижением всасывания питательных веществ, при этом вирус вызывает воспаление в кишечнике. Результаты, опубликованные в журнале Public Health Nutrition, показывают, что добавление пищевых добавок может улучшить ваши шансы на выживание от Covid и снизить риск дополнительных инфекций. Исследователи посоветовали пищевые добавки, содержащие цинк, витамин D и омега-3, пишет express.co.uk.
Витамин D является распространенным недостатком витаминов в Великобритании, поскольку его трудно найти в продуктах питания, и наш организм не вырабатывает его в достаточном количестве при слабом солнечном свете.
Витамин D связан с сильной иммунной системой и может защитить от некоторых респираторных инфекций.
Исследователи считают, что во время пандемии дефицит витамина D стал более распространенным явлением, потому что люди проводят меньше времени на улице.
Этнические меньшинства, которые подвержены большему риску дефицита витамина D, также больше пострадали от Covid.
Предпандемическое исследование показало, что каждый пятый человек в Великобритании имеет низкий уровень витамина D.
Распространенность дефицита витамина D увеличивается в зависимости от сезона, поскольку зимой на улице меньше людей ведут активный образ жизни.
У детей дефицит витамина D может привести к проблемам развития, таким как рахит.
Взрослые с дефицитом витамина D могут страдать от остеопороза, ослабления костей.
В исследовании, опубликованном в BMJ Nutrition, Prevention & Health, изучалась роль множества других витаминов на иммунную систему.
Дефицит витамина А связан со слабым иммунным ответом и повышенной восприимчивостью к респираторным и желудочно-кишечным инфекциям.
Дефицит цинка связан с повышенным риском смерти от инфекции и может легко развиться при соблюдении определенных диет, поскольку организм не может хранить его в больших количествах.
Исследователи также изучили роль селена в иммунной системе, но не рекомендовали использовать добавки селена из-за вреда, который избыток селена может нанести организму.
Обзор BMJ выявил несколько групп, подверженных более высокому риску дефицита питательных веществ.
Беременным и кормящим женщинам требуется более высокая потребность в определенных питательных веществах, и им может потребоваться прием добавок для поддержания здорового уровня.
Некоторые хронические состояния, такие как СРК, могут нарушить регулярное усвоение питательных веществ.
Пожилые люди подвергаются большему риску, поскольку ослабление иммунной системы с возрастом может усугубляться дефицитом питательных веществ.
Было проведено обширное исследование того, как меняется питание в пожилых группах.
Кожа становится менее способной вырабатывать витамин D на солнечном свете, что требует более строгой диеты и пищевых добавок.
Пожилые люди также подвержены большему риску дефицита витамина С и цинка.
Многие дефициты питательных веществ не вызывают прямых симптомов, но могут иметь эффект увеличения восприимчивости организма к вредным инфекциям или развития хронических состояний.