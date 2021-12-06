Tesla не позволила парню сдать экзамен на водительские права

Система рекуперативного торможения признана слишком полезной. На самом деле Tesla еще не умеет водить самостоятельно, но некоторые руководители экзаменов по вождению в Калифорнийском DMV считают, что они слишком полезны, пишет foxnews.com.
16-летний подросток из Сан-Хосе Брайс Розенблюм рассказал KPIX 5 News, что он завалил экзамен по вождению на Model 3 из-за регенеративной тормозной системы электромобиля, которая использует электродвигатели для замедления автомобиля, поскольку он собирает энергию для зарядки аккумулятора перед водитель касается педали тормоза.
«Сразу же она предупреждает меня, что машина тормозит сама по себе, как у знака «Стоп». И она сказала мне, что это случилось дважды, еще до того, как мы покинули парковку. А потом продолжаем тест. Мы сделали все, что должно быть в тесте. А потом она втянула меня и сказала, что я проиграл», - сказал Розенблюм.
Эта функция доступна на большинстве электромобилей и может быть отключена, но Розенблюм сказал, что ему не было поручено это сделать.
Это был не первый случай, когда проблема возникала во время тестирования, и DMV сообщило KPIX, что теперь оно направило своим сотрудникам инструкции по рассмотрению использования этой функции как единственной причины для получения ошибки при оценке. Он также обновил счет Розенблюма, не требуя от него повторной сдачи теста.
«Спасибо за вопрос, связанный с экзаменом по вождению за рулем Брайса Розенблюма. Подразделение полевых операций DMV проверило протокол экзамена по вождению и определило, что результат экзамена по вождению будет пересмотрен как удовлетворительный. Заказчику сообщат, что его лицензия должна скоро прийти по почте », - сказали в агентстве.