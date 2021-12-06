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05.12
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Инфекция коронавируса может подавляться не только антителами человека - что помогает?

10:00:5512/5/2021
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По мере появления новых данных они также планируют изучить, может ли присутствие или отсутствие этих антивирусных бактерий у людей быть связано с серьезностью вирусной инфекции.

Выявленные молекулы имеют структурное сходство с синтетическими лекарствами, которые были исследованы для лечения COVID-19. Фото: Мedicalxpress.com

В микробиоме человека исследователи идентифицировали метаболиты (промежуточные или конечные продукты метаболизма), которые подавляют инфекцию COVID-19 в клеточных моделях вируса. Открытие, опубликованное на этой неделе в журнале mSphere, журнале открытого доступа Американского общества микробиологов, является еще одним примером огромного количества информации, которую можно получить, изучая микробиом человека, коллекцию микробов, бактерий, грибов. и вирусы, которые живут в человеческом теле и внутри него. Открытие также может помочь в разработке новых лекарств, которые могут бороться с инфекциями COVID-19.

«Мы обнаружили, что бактерии, которые растут на вас и внутри вас, производят определенные молекулы, которые могут ингибировать, по крайней мере в лабораторных условиях, вирусную инфекцию SARS-CoV-2 на клеточном уровне, и молекулы, по-видимому, делают это посредством ряда «различные механизмы», - сказал главный исследователь исследования Шон Брэди, доктор философии, профессор и руководитель лаборатории генетически закодированных малых молекул в Университете Рокфеллера в Нью-Йорке, пишет medicalxpress.com.

Брэди сказал, что пандемия COVID-19 подчеркнула необходимость выявления дополнительных противовирусных малых молекул в дополнение к существующим методам лечения. Хотя все больше данных свидетельствует о том, что метаболиты, продуцируемые микробиомом человека, обладают разнообразной биологической активностью, влияющей на человека-хозяина, имеется сравнительно мало информации о противовирусных свойствах этих метаболитов.

В новом исследовании Брэди и его коллеги использовали клеточный анализ инфекции SARS-CoV-2 для скрининга метаболитов из образца бактерий из микробиома человека. Они идентифицировали 3 бактериальных метаболита, способных подавлять инфекцию SARS-CoV-2: аналог аденозина, триптамин и двузамещенный пиразин.

Выявленные молекулы имеют структурное сходство с синтетическими лекарствами, которые были исследованы для лечения COVID-19. «Было любопытно, что из всех доступных химических веществ метаболиты, которые мы обнаружили в микробиоме, имели сходство с клинически значимыми противовирусными препаратами», - сказал Фрэнк Пискотта, доктор философии, ведущий автор исследования и научный сотрудник лаборатории. генетически закодированных малых молекул.

Исследователи говорят, что эти молекулы могут послужить отправной точкой для разработки новых противовирусных препаратов. Кроме того, исследователи могут предоставить антивирусные бактерии в качестве терапевтического вмешательства. Исследователи говорят, что хотят изучить механизмы, с помощью которых функционируют метаболиты, и влияют ли бактерии, производящие эти молекулы, на вирусную инфекцию при колонизации животного. По мере появления новых данных они также планируют изучить, может ли присутствие или отсутствие этих антивирусных бактерий у людей быть связано с серьезностью вирусной инфекции.

«Наше открытие структурно разнообразных метаболитов с активностью против SARS-CoV-2 в результате скрининга небольшой фракции бактерий, которые, как сообщается, связаны с микробиомом человека, предполагает, что дальнейшее изучение филогенетически разнообразных бактерий, связанных с человеком, может выявить дополнительные небольшие молекулы которые подавляют SARS-CoV-2, а также другие вирусные инфекции », - сказал Брэди.

Брэди говорит, что это одно из первых исследований, показывающих, что молекулы, производимые микробиомом человека, могут подавлять вирусные инфекции, особенно коронавирусы, такие как SARS-CoV-2.

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