Омикрон: надо ли перестраховаться и паниковать, чем потом сожалеть о не принятых мерах?

Обнаружив вариант омикрон, многие страны быстро начали вводить ограничения на поездки и другие меры общественного здравоохранения, такие как обязательное ношение маски. Но, учитывая отсутствие данных, является ли это лучшим вариантом?
Эти меры имеют ощутимые затраты , и некоторые утверждают, что они являются чрезмерной реакцией. Критики запрета на поездки утверждают, что новые меры существенно не предотвратят распространение этого варианта. Действительно, официальные лица Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали страны не вводить в спешке ограничения на поездки, вместо этого выступая за анализ рисков и научно обоснованный подход, пишет medicalxpress.com.
Другие полагают, что вред этого варианта не следует переоценивать, учитывая сообщения об относительно легком течении болезни. Тем не менее, научные консультанты в Великобритании предупреждают, что омикрон может потребовать «очень строгого ответа».
На протяжении всей пандемии политики сталкивались с вопросом, как управлять неопределенностью. Появление варианта омикрона - еще один тому пример.
Одна из проблем с предложением ВОЗ принять исключительно научный подход к политике в этой области заключается в том, что наше научное понимание в настоящее время ограничено. По-прежнему существует значительная неопределенность в отношении воздействия этого варианта на инфекции и госпитализации, а также эффективности нынешних вакцин, тестов и лечения.
Несмотря на то, что в настоящее время проводятся судебные разбирательства по этим вопросам, сбор доказательств потребует времени. В настоящее время трудно точно оценить риски, с которыми мы сталкиваемся.
Политики сталкиваются с дилеммой. Если они решат дождаться дальнейших данных, чтобы принять решение, полностью основанное на фактах, может быть слишком поздно для того, чтобы какие-либо навязанные политики принесли значительную пользу.
Если они решат наложить ограничения сейчас, их политика будет иметь больше шансов уменьшить вред от варианта. Но такой подход можно обвинить в отсутствии прочной доказательной базы, и позже мы можем обнаружить, что ограничительная политика была ненужной, если вариант не так плох, как предполагалось вначале.
Не научная проблема.
Вопрос о том, как нам управлять неопределенностью, - это не научный вопрос, это этический вопрос о том, как мы должны уравновесить различные «моральные издержки». Своевременное введение ограничений общественного здравоохранения имеет ощутимые потери для личной свободы и благополучия. Запреты на поездки имеют экономические последствия и могут нанести ущерб международной солидарности. Эти затраты будут еще более обидными, если, как позже выяснится, они не были необходимы. Тем не менее, эти ограничения можно уменьшить, как только появятся доказательства того, что это безопасно.
Напротив, отсрочка введения ограничений может повлечь еще более значительные затраты. Если позволить более передаваемому варианту не отмечаться, это приведет к значительному всплеску инфекций. В свою очередь, это приведет к тому, что больше людей будут страдать от COVID с тяжелыми последствиями - степень зависит от того, снизили ли существующие вакцины защиту от омикрона.
Чтобы защитить системы здравоохранения от такой волны тяжелобольных, может потребоваться введение еще более строгих и широкомасштабных политик, выходящих за рамки ограничений на ношение масок и поездок . Также может потребоваться наложение их на более длительный срок. Издержки такой политики для свободы и благополучия могут быть намного выше, чем те, которые действуют в настоящее время, и могут иметь другие социальные проблемы, например, если они связаны с перерывами в обучении.
Мы также находимся достаточно далеко в пандемии, чтобы совершить ошибки, на которых мы должны учиться. Правительство Великобритании подверглось резкой критике за медленную реакцию на пандемию, в том числе за отсутствие пограничных мер. Если мы заинтересованы в защите личной свободы в долгосрочной перспективе, спасении жизней и сохранении доверия к нашим политическим институтам, то лучше действовать сейчас.