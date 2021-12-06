«Колючий» симптом проявляется у людей, инфицированных Омикроном

По словам доктора Анжелики Кутзи, которая была одной из первых, кто наблюдал эффекты нового штамма у своих пациентов, существует «колючий» симптом, который может помочь идентифицировать новый вариант.
В настоящее время мир борется с двумя вопросами, которые имеют серьезные последствия как для общественного здравоохранения, так и для экономики: насколько плох новый вариант коронавируса в конечном итоге и каков наиболее пропорциональный ответ? Фондовые рынки в затронутых отраслях промышленности уже упали, поскольку опасения усилились. Еще многое предстоит узнать о новом варианте, например о характере его передаваемости и степени тяжести, пишет express.co.uk.
Однако доктор Анжелика Кутзи, председатель Южноафриканской медицинской ассоциации, помогла продвинуть наше коллективное понимание.
В ноябре доктор Кутзи начала принимать пациентов с «необычными симптомами», которые немного отличались от того, что она видела у пациентов с COVID-19, инфицированных вариантом Delta.
В разговоре с корреспондентом BBC Эндрю Марром она представила картину ожидаемых симптомов.
Одна отличительная особенность была связана с горлом. Симптом был зарегистрирован у пациента мужского пола, которого она лечила.
По ее словам, пациентка сообщила, что испытывает «не совсем боль в горле, а першение в горле».
Другой отличительной чертой было отсутствие «классических» симптомов, которые стали ассоциироваться с предыдущими штаммами.
По словам доктора Кутзи, у пациента не было потери запаха и вкуса.
Национальная служба здравоохранения постоянно заявляла, что потеря обоняния и / или вкуса является признаком COVID-19, хотя исследования в других странах опровергли эту точку зрения.
Исследование, проведенное ZOE COVID Study, которое отслеживало движение вируса на протяжении всей пандемии, призвало опубликовать более обширный список, который в большей степени отражает данные.
Исследование показывает, что Covid - это нечто большее, чем три классических симптома, но многие люди не знают обо всех симптомах, на которые нам следует обратить внимание.
Как отметила команда, проводившая исследование, это несоответствие подвергает людей риску ошибочно полагать, что у них простуда, хотя на самом деле они могли быть заражены Covid.
В дополнение к потере запаха и вкуса, исследование ZOE COVID рекомендует обратить внимание на следующее:
Насморк.
Головная боль.
Чихание.
Больное горло.
Постоянный кашель.
Высокая температура.
Ответ Великобритании.
Правительство Великобритании надеется , что расширение бустер вакцина программы будет остановить нарастающую волну дел , связанные с новым вариантом Омикрона.
Следуя рекомендациям Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI) ранее на этой неделе, люди в возрасте от 18 до 39 лет теперь будут иметь право на ревакцинацию, когда Национальная служба здравоохранения призовет их.
Ревакцинация будет предлагаться в порядке убывания возрастных групп, при этом приоритет будет отдаваться вакцинации пожилых людей и лиц из группы риска COVID-19.
В ответ на меняющийся риск, связанный с вариантом Омикрона, ревакцинация теперь будет назначаться не раньше, чем через три месяца после первичного курса.
Кроме того, вторая доза вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19 для молодых людей в возрасте от 12 до 15 лет рекомендуется не ранее, чем через 12 недель после первой дозы.
Общая цель указанных выше мер - ускорить внедрение вакцин против COVID-19 и повысить уровень защиты населения.
Профессор Вей Шен Лим, председатель отдела иммунизации COVID-19, JCVI, сказал: «Бустерная доза вакцины поможет повысить наш уровень защиты от варианта Омикрон. Это важный способ для нас уменьшить влияние этого варианта. на нашу жизнь, особенно в ближайшие месяцы.
«Если вы имеете право на бустер, примите это предложение и защитите себя, пока мы идем в зиму».