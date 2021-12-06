Болезнь сердца: Что такое цианоз и на что всегда нужно обращать внимание?

Ранние признаки и симптомы болезни сердца могут сильно различаться и не всегда могут быть связаны с недостатком кислорода в крови. Изменение цвета, известное как цианоз, является серьезным предупреждающим симптомом, на который следует обратить внимание.
В Великобритании около 7,6 миллиона человек живут с сердечными заболеваниями : четыре миллиона мужчин и 3,6 миллиона женщин. Но как определить признаки болезни сердца? Если вы заметите, что ваша кожа или губы меняют цвет, это может быть большим показателем того, что ваша кровь не получает достаточно кислорода, и может представлять серьезную опасность, пишет express.co.uk.
Что заметить?
Когда вам очень холодно, кожа может стать синей или пурпурной из-за медицинского термина, известного как цианоз.
Если в тепле участок кожи становится синим или фиолетовым, это может быть признаком того, что ваша кровь не получает достаточно кислорода.
Синдром синего пальца ноги возникает, когда один или несколько кровеносных сосудов заблокированы, и может быть признаком раннего предупреждения сердечных заболеваний.
Без лечения недостаток кислорода может привести к смерти кожи и подлежащих тканей.
Цианоз - это синяя кожа или губы, которые могут быть признаком серьезной проблемы.
Человек также может заметить синий цвет на своих:
Язык.
Десны.
Кожа.
Уши.
Под ногтями.
«Губы обычно красные, но они могут приобретать голубоватый цвет <цианоз> у людей с проблемами сердца из-за неспособности сердечно-сосудистой системы доставлять насыщенную кислородом кровь к тканям», - написал Тейлор для The Conversation.
«Конечно, у людей также появляются синие губы, если им очень холодно или они были на большой высоте.
«В этом случае посинение губ, вероятно, вызвано временным недостатком кислорода, и оно исчезнет довольно быстро».
По данным NHS, другие признаки сердечного заболевания, кроме синего оттенка на коже или губах, могут включать:
Учащенное дыхание.
Быстрое сердцебиение.
Отеки на ногах, животе и вокруг глаз.
Одышка у младенцев во время кормления (затрудняет набор веса), у детей старшего возраста и взрослых во время физических упражнений.
Сильная усталость и утомляемость.
Обморок во время тренировки.
Отеки рук, лодыжек или ступней.
Если у вас особенно посинели губы или кожа, вам следует немедленно обратиться в больницу, - призвала NHS.
Организм может не получать достаточно кислорода из-за проблем с легкими, дыхательными путями или сердцем.
Между тем, вы также можете подвергнуться риску сердечных заболеваний, если заметите на коже образование желтых шишек.
Эти образования, известные как ксантомы, могут быть вызваны избытком холестерина в организме.