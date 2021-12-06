День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ: новые открытки и поздравления для героев 6 декабря

Не виден ваш великий труд,
Но важность, то не отменяет.
Сегодня люди не умрут
И с этим вас мы поздравляем!
Желаем в этот славный день
Как можно меньше вам работы.
И благодарности людей,
Спасенных вашей лишь заботой!
Наркоконтроль великий щит,
Наркоконтроль наше спасенье.
Спасение для всей Земли
И к жизни радужной стремленье!
***
Там, где замешены деньги зеленые,
Люди творят лишь одно беззаконие.
Зелье тайком по земле провожают,
Невинных детей здоровья лишают.
Но там где закручены схемы мудреные,
Тайно работают люди ученые.
И тем, кто попался наркоконтролю
Одна перспектива — тюрьма да неволя.
Мы любим вас, чего же боле — Работники наркоконтроля! И в вашу честь сжигаем коноплю, И над костром клянемся: «Не люблю!
И не возьму я эту гадость в рот,
Чтоб не повысить наркооборот!
Чтоб не испортить их отчетный год
И в этот день, и в месяцы вперед!»
***
Наркотики — бич современности нашей,
Но вы их способны совсем истребить,
Мы ценим ваш труд, он для нас очень важен,
И в праздник про вас нам никак не забыть,
Работникам наркоконтроля удачи,
Везенья, здоровья желаем сейчас,
Ведь вы, выполняя свою же задачу,
От зла, от плохого спасаете нас!
В профессии сложной, профессии трудной,
Мы желаем успеха и смелых побед,
Каждый день, каждый час, ежеминутно
Вы творите добро, защищая от бед.
Пусть не сломит вас враг, не смутит вас задача,
Рядом с вами идут смелость, храбрость, удача,
Вы стоите на страже добра и покоя,
Вы — работники органов наркоконтроля!
Источник: pozdravok.ru