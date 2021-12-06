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День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ: новые открытки и поздравления для героев 6 декабря

12:37:3012/6/2021
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В этот день сотрудники получают памятные подарки от профильного руководства МВД, а также некоторым отличившимся работникам присваиваются внеочередные воинские звания.

День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ - 6 декабря. Фото: Рinterest.ru
День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ - 6 декабря. Фото: Рinterest.ru

Не виден ваш великий труд,
Но важность, то не отменяет.
Сегодня люди не умрут
И с этим вас мы поздравляем!

Желаем в этот славный день
Как можно меньше вам работы.
И благодарности людей,
Спасенных вашей лишь заботой!

Наркоконтроль великий щит,
Наркоконтроль наше спасенье.
Спасение для всей Земли
И к жизни радужной стремленье!

***

Там, где замешены деньги зеленые,
Люди творят лишь одно беззаконие.
Зелье тайком по земле провожают,
Невинных детей здоровья лишают.

Но там где закручены схемы мудреные,
Тайно работают люди ученые.
И тем, кто попался наркоконтролю
Одна перспектива — тюрьма да неволя.

День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ - 6 декабря. Фото: Рinterest.ru
День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ - 6 декабря. Фото: Рinterest.ru

Мы любим вас, чего же боле — Работники наркоконтроля! И в вашу честь сжигаем коноплю, И над костром клянемся: «Не люблю!

И не возьму я эту гадость в рот,
Чтоб не повысить наркооборот!
Чтоб не испортить их отчетный год
И в этот день, и в месяцы вперед!»

***

Наркотики — бич современности нашей,
Но вы их способны совсем истребить,
Мы ценим ваш труд, он для нас очень важен,
И в праздник про вас нам никак не забыть,
Работникам наркоконтроля удачи,
Везенья, здоровья желаем сейчас,
Ведь вы, выполняя свою же задачу,
От зла, от плохого спасаете нас!

День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ - 6 декабря. Фото: Рinterest.ru
День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ - 6 декабря. Фото: Рinterest.ru

В профессии сложной, профессии трудной,
Мы желаем успеха и смелых побед,
Каждый день, каждый час, ежеминутно
Вы творите добро, защищая от бед.

Пусть не сломит вас враг, не смутит вас задача,
Рядом с вами идут смелость, храбрость, удача,
Вы стоите на страже добра и покоя,
Вы — работники органов наркоконтроля!

Источник: pozdravok.ru



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