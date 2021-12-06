Лучезарные поздравления и открытки на окончание Хануки 6 декабря 2021

Хануку ждет еврейский народ
И мира всем нам желает.
Праздник огней Израилев род
В сегодняшний день отмечает.
В память о чуде свечу мы зажжем,
Вспомним что ранее было
И не забудем Маккавеев урок,
Культуру родную мы сбережем.
*****
Ханука, чудо и свечи!
Свет отразится на лицах
Деток, ждущих подарков,
Радостью чтоб насладиться.
Пусть же всем детям вашим
Радость дается эта,
Мир будет пусть все краше,
Жизнь все счастливей на свете!
В праздник светлый Хануки —
Деньги, фрукты, пряники
Деда даст нам всё в момент,
Услыхав: «Хануки гелт!»
Ну а после — каждый вечер
Зажигать мы будем свечи,
Время мы у взрослых спросим,
А всего их будет восемь!
Когда станет нам светлее,
Вспомнят дети всей Земли:
Это дяди Маккавеи
Свет негаснущий зажгли!
Громко скажет детвора В день Веселья и Добра: «Пусть живёт во все века Светлый праздник ХАНУКА!!»
Поздравляю с Ханукой,
Счастье льется пусть рекой.
Зажигаются пусть свечи,
Светом добрым душу лечат!
Пусть обиды прочь уходят,
Тьму прогонит яркий свет.
В дом любовь пускай приходит,
Не бывать в нем зла и бед!
Источник: chto-takoe-lyubov.net