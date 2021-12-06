Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
06.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Добрые слова в светлый католический праздник – День святого Николая 6 декабря

2:17:3012/6/2021
0

Именины Николая Чудотворца приходятся на 6 декабря. Христианский Святой, известный своим добрым сердцем и щедростью, является прототипом Санта Клауса.

День святого Николая - 6 декабря. Фото: Тochka.net
День святого Николая - 6 декабря. Фото: Тochka.net

В день святого Николая
Пожелать хочу, любя,
Пусть обходит хворь любая
За десятки верст тебя.

Николай спасет от сглаза,
Счастье в души принесет,
Станет жизнь прекрасней сразу,
И успешным будет год!

***

Шлю тебе я поздравления
В День Святого Николая,
Исполнения всех желаний
В этот день тебе желаю.

В праздник этот пожелаю
Я поверить в чудеса,
Пусть счастливая начнется
В твоей жизни полоса.

Я желаю, чтоб подарков
У него на всех хватило,
В День Святого Николая,
Чтобы каждый стал счастливым.

День святого Николая - 6 декабря. Фото: Тochka.net
День святого Николая - 6 декабря. Фото: Тochka.net

С Днем Святого Николая От души вас поздравляю, Веры крепкой, нерушимой В этот праздник вам желаю.

Пусть Святой вам помогает,
Силы пусть всегда дает,
От житейских бурь холодных
Пусть всегда вас бережет.

***

Пусть День святого Николая
Тебе удачу принесет,
Чудес, добра тебе желаю,
Пусть свет в душе твоей живет!

Желаю, чтобы Николай
Мечты твои осуществил!
Пусть счастье льется через край,
Чтоб в сердце позитив царил!

День святого Николая - 6 декабря. Фото: Тochka.net
День святого Николая - 6 декабря. Фото: Тochka.net

В День Святого Николая
Вам любви, добра желаю.
Пусть сопутствует успех,
Были чтоб счастливей всех.

Никогда не унывайте,
Смейтесь чаще и мечтайте.
В сердце пусть любовь живет,
В дом ваш радость принесет!

Источник: pozdravok.ru

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникстихисмспоздравленияпраздникиоткрыткикатолический день святого Николая
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Верите в чудо?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Гороскоп на сегодня: что ожидает знаки зодиака 6 декабря 2021 года
2:18:59 12/6/2021
Гороскоп на сегодня: что ожидает знаки зодиака 6 декабря 2021 года
Добрые слова в светлый католический праздник – День святого Николая 6 декабря
2:17:30 12/6/2021
Добрые слова в светлый католический праздник – День святого Николая 6 декабря
У трех знаков зодиака будет очень тяжелая неделя с 6 по 12 декабря 2021 года
2:14:03 12/6/2021
У трех знаков зодиака будет очень тяжелая неделя с 6 по 12 декабря 2021 года
В Ростовской области задержан сбежавший из психбольницы в Чехове осужденный
2:07:42 12/6/2021
В Ростовской области задержан сбежавший из психбольницы в Чехове осужденный
Именно это запрещено делать в день памяти святого благоверного князя Александра Невского 6 декабря: и два очень необходимых дела для каждого верующего
2:00:47 12/6/2021
Именно это запрещено делать в день памяти святого благоверного князя Александра Невского 6 декабря: и два очень необходимых дела для каждого верующего
Врачи назвали новые симптомы штамма коронавируса омикрон
1:53:49 12/6/2021
Врачи назвали новые симптомы штамма коронавируса омикрон
6 декабря – Александр Невский: О чем просят святого князя Александра Невского и кому он покровительствует. Тексты молитвы
1:30:25 12/6/2021
6 декабря – Александр Невский: О чем просят святого князя Александра Невского и кому он покровительствует. Тексты молитвы
Красивые поздравления для всех Александров, Саш, Шуриков в День памяти святого Александра Невского 6 декабря
1:17:16 12/6/2021
Красивые поздравления для всех Александров, Саш, Шуриков в День памяти святого Александра Невского 6 декабря
Грешно ли работать 6 декабря в день памяти святого благоверного князя Александра Невского?
1:15:55 12/6/2021
Грешно ли работать 6 декабря в день памяти святого благоверного князя Александра Невского?
Митрофанов день: о чем сообщала луна с рожками 6 декабря по народным приметам
1:00:34 12/6/2021
Митрофанов день: о чем сообщала луна с рожками 6 декабря по народным приметам