Добрые слова в светлый католический праздник – День святого Николая 6 декабря

В день святого Николая
Пожелать хочу, любя,
Пусть обходит хворь любая
За десятки верст тебя.
Николай спасет от сглаза,
Счастье в души принесет,
Станет жизнь прекрасней сразу,
И успешным будет год!
***
Шлю тебе я поздравления
В День Святого Николая,
Исполнения всех желаний
В этот день тебе желаю.
В праздник этот пожелаю
Я поверить в чудеса,
Пусть счастливая начнется
В твоей жизни полоса.
Я желаю, чтоб подарков
У него на всех хватило,
В День Святого Николая,
Чтобы каждый стал счастливым.
С Днем Святого Николая От души вас поздравляю, Веры крепкой, нерушимой В этот праздник вам желаю.
Пусть Святой вам помогает,
Силы пусть всегда дает,
От житейских бурь холодных
Пусть всегда вас бережет.
***
Пусть День святого Николая
Тебе удачу принесет,
Чудес, добра тебе желаю,
Пусть свет в душе твоей живет!
Желаю, чтобы Николай
Мечты твои осуществил!
Пусть счастье льется через край,
Чтоб в сердце позитив царил!
В День Святого Николая
Вам любви, добра желаю.
Пусть сопутствует успех,
Были чтоб счастливей всех.
Никогда не унывайте,
Смейтесь чаще и мечтайте.
В сердце пусть любовь живет,
В дом ваш радость принесет!
Источник: pozdravok.ru