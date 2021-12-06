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Поздравления на финансовое благополучие в День ростовщика для знакомых и работников ломбарда 6 декабря

9:17:0912/5/2021
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Ростовщичество вовсе не случайно расцвело в России именно сейчас, когда финансовая система страны еще не оправилась от последствий кризиса.

День ростовщика - 6 декабря. Фото: Pinterest.ru
День ростовщика - 6 декабря. Фото: Pinterest.ru

Речь опять пойдёт об Иегове,
О делах глубокой старины.
Установки Бога племенного
Для любой религии верны.

В поселеньях скотоводов древних,
Как сейчас почти без перемен,
Не было у населенья денег,
Натуральный царствовал обмен.

С разницей от наших безлошадных
На дворах дымился тёплый кал,
И законы были беспощадны
К тем, кто глаз на ту скотину клал.

«Кто вола скрадёт, на всякий случай
В город уведёт, а там продаст –
Пять волов отдаст, когда прищучат,
И ответит за вола в пять...

День ростовщика - 6 декабря. Фото: Pinterest.ru
День ростовщика - 6 декабря. Фото: Pinterest.ru

Неладно в датском государстве,
Казна пуста, а ростовщик
Нам говорит, что не привык
Корону брать в залог, а в царстве
Российском, слышно, бунт опять.
Стрельцы восстали – жгут хоромы…
И где же подданных нам взять:
Верны чтоб были и ведОмы,
Чтобы любили нас всегда –
За наш талант и нашу глупость,
Чтобы на «Нет» кричали «Да»,
И стойко выносили скупость.

День ростовщика - 6 декабря. Фото: Pinterest.ru
День ростовщика - 6 декабря. Фото: Pinterest.ru

День ростовщика - 6 декабря. Фото: Pinterest.ru
День ростовщика - 6 декабря. Фото: Pinterest.ru

Источник: sunhome.ru

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