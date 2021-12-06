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Магнитные бури 6 декабря 2021: сильный геоудар с самого утра настигнет нашу планету в понедельник

10:45:1712/5/2021,София Мальцева
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Чтобы прожить этот период с минимальными последствиями, следует за несколько дней до начала бури, слегка поменять свой привычный образ жизни.

Когда на Солнце происходят вспышки, оно становится очень агрессивным и испускает радиоактивные частицы в виде солнечных вспышек. Фото: Pixabay.com

С утра, 6 декабря, в Бердске ожидается один геоудар. В 4 утра, по новосибирскому времени, магнитосфера Земли достигнет колебаний силой в три балла, которые продлятся три часа. Затем наступи обстановка двухбалльной активности.

Как происходят магнитные бури

Когда на Солнце происходят вспышки, оно становится очень агрессивным и испускает радиоактивные частицы в виде солнечных вспышек. При этом магнитное поле нашей планеты защищает от частиц, не давая им проникнуть сквозь магнитосферу. Поэтому когда солнечный ветер врезается в магнитное поле, оно «возмущается», вызывая геомагнитные бури, спасая землян от серьезных последствий.

Однако магнитные бури, все-равно вызывают у метеозависимых плохое самочувствие. При этом, когда их длительность больше нескольких дней, то человеческий организм может адаптироваться к новой обстановке.

Чтобы прожить этот период с минимальными последствиями, следует за несколько дней до начала бури, слегка поменять свой привычный образ жизни.

Следует принимать успокаивающие растительные средства, снимающие эмоциональное напряжение. Это может быть пустырник, валериана или травяные сборы.

Также необходимо убрать из своего рациона продукты, задерживающие жидкость в организме. Это касается соленых огурцов, острых приправ, копченостей. Пейте больше чая или простой воды — они могут уменьшить вязкость крови.

Как переживают бурю наши читатели?

Часто в бурю бессонница происходит.
Плохо, очень нервничаю.
голова горит внутри, боль в затылке.
Пошатывает, усталость сильная.

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