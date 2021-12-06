Как Александр Невский получил свое прозвище и почему не стал освобождать Русь от Золотой Орды. Молитва о павших в боях воинах во всех войнах

Александр Невский родился в очень знатной семье четвертым сыном. Его отец Ярослав Всеволодович был князем переяславским. Он был внуком Всеволода III (Большое Гнездо для его многочисленной семьи). Считалось, что, будучи четвертым ребенком, он не имел никаких шансов унаследовать владимирский престол после своего отца. Однако это произошло позднее.
В пять лет святитель Симон, епископ Суздальский, послушав приказ Ярослава сделал над маленьким Александром обряд посвящения в воины. А когда ему исполнилось 13 лет, то состоялся первый поход маленького князя вместе с отцом на Днерпт против литовцев.
Имя Александр Невский он получил благодаря одержанной победе над шведами в 15 июля 1240 года на реке Неве.
Помимо этого он много трудился для Русской земли, орудуя хорошо и мечом и головой. Считается, что его вклад в строительство Российского государства бесценный.
Когда умер отец Александра, то Невский занял Киевский престол, но поскольку Киев к тому времени уже терял свое значение, князь остался жить и править в Новгороде.
Еще важным событием было то, как монголо-татарские войска вторглись на русские земли, охватив как северные, так и южные регионы, уничтожив основные города, такие как Ярославль, Владимир, Чернигов, Переславль, и превратив Киев в небольшую деревню. Александр выбрал курс на подчинение и сотрудничество с татарами, считая, что сопротивление безнадежно.
Он долго сотрудничал с татарами, которые постоянно делали набеги на Русь, прося дань. Однажды Александр поехал в Золотую Орду, чтобы договориться с ханом не нападать на Новгород. У него получилось заключить согласие. Однако это стало его последним важным делом для русской земли. Он умер на 14 ноября 1263 года во время своего возвращения домой.