Лунный календарь стрижек и окрашиваний с 10 по 31 декабря 2021: хорошие и плохие дни для праздничных причесок

Рано или поздно каждому человеку приходит в голову сменить свой стиль и имидж. По статистическим данным, полученным за 2021 год, самыми частыми косметическими процедурами, проводимыми в салонах красоты, являются процедуры, связанные с волосами. В этот список входит стрижка волос, их окрашивание, а также различные прически, укладки и плетения. В декабре в период подготовки к самому масштабному празднику, а именно к Новому году, ажиотаж на смену имиджа резко возрастает. Различные мастера красоты уже в конце ноября начинают открывать запись на декабрь, из-за чего уже к середине месяца мест остается критически мало. Именно поэтому важно быстро определить дату посещения салона.
Чтобы определить, в какой день лучше всего посетить мастера по волосам и остаться довольными результатом, необходимо обратиться к лунному календарю. Он сможет подсказать, какие дни являются наиболее благоприятными для разных косметических процедур и не принесут вам никаких отрицательных впечатлений от идеи смены стрижки, укладки или цвета волос.
Лунный календарь стрижек и окрашиваний с 10 по 31 декабря 2021 года.
Самыми благоприятными датами окрашивания и стрижки волос в декабре являются 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 30, 31 число.
Не стоит проводить каких-либо процедур с волосами в салоне и в домашних условиях 10, 11, 13, 20, 21, 28, 29 декабря.
Нейтральными датами считаются следующие дни: 22 и 24 декабря.
Отметим, что хороший результат стрижки и окрашивания зависит не только от данных лунного календаря, но и от выбранного вами салона, а также мастера, оказывающего услуги.