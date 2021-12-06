Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
06.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

6 декабря – окончание Хануки-2021. Что значит «ЗотХанука» и еще 5 интересных фактов о восьмом праздничном дне

3:00:3912/6/2021,София Мальцева
0

Фестиваль включает в себя зажигание свечей на специальном подсвечнике с девятью ветвями, известном как Ханука, или менора Хануки.

Другая традиция состоит в том, чтобы играть в игру с вращающимся волчком, называемым дрейделем, на котором сбоку написано на иврите. Фото: Pixabay.com

6 декабря будет последним днем длительного Фестиваля огней, называемого Ханукой.

Последний восьмой и завершающий день праздника называется “Зот Ханука”, что в переводе означает “это Ханука”. Обычное это название связывают с чтением отрывка из Торы, где есть слова «Зот ханукат а-мизбэах» — «это освящение жертвенника».

Отмечается повторное посвящение Второго храма в Иерусалиме во втором веке до нашей эры. Это было в честь победы евреев, вернувших свой храм, который успели осквернить враги. Чтобы отметит это событие, нужно было зажечь менору на восемь дней. Но они нашли чистого оливкового масла только на один день, но чудесным образом, этого запаса хватило на все восемь дней.

1. Каждый год он выпадает где-то между концом ноября и декабрем, начинается за четыре дня до новолуния и является временем, когда можно насладиться едой и провести время с семьей.

2. Фестиваль включает в себя зажигание свечей на специальном подсвечнике с девятью ветвями, известном как Ханука, или менора Хануки.

3. Девятая свеча – "служанка", используемая для зажигания остальных восьми свечей.

4. Пищу на Хануку в основном жарят в масле, которое относится к маслу чуда. Распространенные блюда включают латки с яблочным соусом и сметаной, пончики с джемом, жареную курицу, картофельное пюре, баклажаны, обжаренные в оливковом масле, и оладьи из теста, пропитанные медом.

5. Другая традиция состоит в том, чтобы играть в игру с вращающимся волчком, называемым дрейделем, на котором сбоку написано на иврите.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традицииисторияпраздникиХанука
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы проводите этот праздник?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

6 декабря – окончание Хануки-2021. Что значит «ЗотХанука» и еще 5 интересных фактов о восьмом праздничном дне
3:00:39 12/6/2021
6 декабря – окончание Хануки-2021. Что значит «ЗотХанука» и еще 5 интересных фактов о восьмом праздничном дне
Стала известна причина смерти российского продюсера Марка Рудинштейна
2:58:19 12/6/2021
Стала известна причина смерти российского продюсера Марка Рудинштейна
У трех знаков зодиака будет отличный день 6 декабря 2021 года
2:41:35 12/6/2021
У трех знаков зодиака будет отличный день 6 декабря 2021 года
Как Александр Невский получил свое прозвище и почему не стал освобождать Русь от Золотой Орды. Молитва о павших в боях воинах во всех войнах
2:30:43 12/6/2021
Как Александр Невский получил свое прозвище и почему не стал освобождать Русь от Золотой Орды. Молитва о павших в боях воинах во всех войнах
Чтение Таро на одну карту на 6 декабря 2021 года для каждого знака зодиака
2:29:59 12/6/2021
Чтение Таро на одну карту на 6 декабря 2021 года для каждого знака зодиака
Путин исполнит мечту 4-летнего Марка Кобленева из Подмосковья и подарит ему гитару
2:28:57 12/6/2021
Путин исполнит мечту 4-летнего Марка Кобленева из Подмосковья и подарит ему гитару
Гороскоп на сегодня: что ожидает знаки зодиака 6 декабря 2021 года
2:18:59 12/6/2021
Гороскоп на сегодня: что ожидает знаки зодиака 6 декабря 2021 года
Добрые слова в светлый католический праздник – День святого Николая 6 декабря
2:17:30 12/6/2021
Добрые слова в светлый католический праздник – День святого Николая 6 декабря
У трех знаков зодиака будет очень тяжелая неделя с 6 по 12 декабря 2021 года
2:14:03 12/6/2021
У трех знаков зодиака будет очень тяжелая неделя с 6 по 12 декабря 2021 года
В Ростовской области задержан сбежавший из психбольницы в Чехове осужденный
2:07:42 12/6/2021
В Ростовской области задержан сбежавший из психбольницы в Чехове осужденный