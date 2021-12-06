6 декабря – окончание Хануки-2021. Что значит «ЗотХанука» и еще 5 интересных фактов о восьмом праздничном дне

6 декабря будет последним днем длительного Фестиваля огней, называемого Ханукой.
Последний восьмой и завершающий день праздника называется “Зот Ханука”, что в переводе означает “это Ханука”. Обычное это название связывают с чтением отрывка из Торы, где есть слова «Зот ханукат а-мизбэах» — «это освящение жертвенника».
Отмечается повторное посвящение Второго храма в Иерусалиме во втором веке до нашей эры. Это было в честь победы евреев, вернувших свой храм, который успели осквернить враги. Чтобы отметит это событие, нужно было зажечь менору на восемь дней. Но они нашли чистого оливкового масла только на один день, но чудесным образом, этого запаса хватило на все восемь дней.
1. Каждый год он выпадает где-то между концом ноября и декабрем, начинается за четыре дня до новолуния и является временем, когда можно насладиться едой и провести время с семьей.
2. Фестиваль включает в себя зажигание свечей на специальном подсвечнике с девятью ветвями, известном как Ханука, или менора Хануки.
3. Девятая свеча – "служанка", используемая для зажигания остальных восьми свечей.
4. Пищу на Хануку в основном жарят в масле, которое относится к маслу чуда. Распространенные блюда включают латки с яблочным соусом и сметаной, пончики с джемом, жареную курицу, картофельное пюре, баклажаны, обжаренные в оливковом масле, и оладьи из теста, пропитанные медом.
5. Другая традиция состоит в том, чтобы играть в игру с вращающимся волчком, называемым дрейделем, на котором сбоку написано на иврите.