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Зимний заговор на неувядающую красоту: простой ритуал со снегом делают раз в год

7:15:0312/5/2021
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Первый снег является символом чистоту и при определенном его использовании поможет девушкам и женщинам сохранить свою красоту.

Зима является волшебным временем, которое помогает многим девушкам сохранить свою красоту. Фото: Pexels.com
Зима является волшебным временем, которое помогает многим девушкам сохранить свою красоту. Фото: Pexels.com

С приходом холодов и первого снега природа окончательно засыпает, готовя себя к обновлению весной. Однако женщинам и девушкам сохранить свою красоту и расцвести с приходом весны вновь, как природе, не представляется возможным. Именно поэтому существует множество способов сохранить свою красоту, а иногда даже приумножить ее в период зимы. Часто представительницы прекрасного пола обращаются к различным ритуалам, заговорам и обрядам на красоту, в которых используется свежевыпавший снег — символ чистоты. Такие ритуалы и обряды проводятся единожды, раз в три зимних месяца. Благодаря такому магическому вмешательству девушки и женщины получают огромную силу преображения, усиливают свою красоту и даже раскрывают свою женственность, освобождают себя от различных духовных блоков.

Ритуал на красоту со свежим снегом.

Чтобы ритуал прошел удачно, важно использовать свежий снег. Дождитесь дня, когда будет идти обильный снегопад и ночью, желательно за час до полночи, выйдите из дома и соберите снег в светлое чистое ведро или иную тару. Отметим, что снег должен быть чистым, а это значит, что собирать его рядом с дорогой и местами большого скопления людей не рекомендуется. Принесите снег домой. Желательно, чтобы он не успел растаять.

Перед проведением ритуала и чтением заговора переоденьтесь в чистую, новую одежду. Возьмите снег и ровно половину от него растопите на огне, перелив талую воду в чистую посуду. После прочтите следующие слова:

Первая часть заговора на красоту.
Первая часть заговора на красоту.

Затем умойтесь этой водой три раза, попробуйте прочувствовать живительную силу талой воды. Оставшуюся после умывания воду выплесните левой рукой в окно или слейте в раковину. Затем возьмите оставшийся не растаявший снег и продолжите чтение заговора.

Вторая часть заговора на красоту.
Вторая часть заговора на красоту.

Аккуратно оботрите лицо снегом. Затем уберите лишнюю влагу с кожи чистым белым полотенцем, а снег также выбросьте в окно левой рукой. После данной процедуры не наносите никаких средств на свою кожу, чтобы не ослабить магическое влияние ритуала.

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