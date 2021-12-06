Что говорят в последний день Хануки и что делать со свечами после праздника

6 декабря 2021 года все евреи мира будут праздновать чистый и светлый праздник — Хануку. Он посвящен чуду Божьему и распространяет его радость. Хануку празднуют ровно восемь дней. Связано это с историей праздника, а именно с изготовлением храмового масла и горением менора, который при своих критических количествах горел ровно восемь дней. Все эти дни евреи зажигают восемь свечей слева направо в ханукии — в домашних светильниках. Свечи в светильнике должны гореть не меньше 30 минут и при их свете запрещаются любые дела.
На протяжении всего праздника евреи поздравляют друг друга. Негласно Ханука считается детским праздником, потому что в еврейских школах в этот период начинаются каникулы. Каждый день детям дарят подарки, которые становятся ценнее с каждым разом. В восьмой день дарят самый важный и самый дорогой подарок, а также дают карманные деньги.
Последний день Хануки называется «Зот Ханука». В это время принято посещать синагогу, усиленно молиться об отпущении грехов и слушать, как на службе читается свиток Торы. Каждый восьмой день Хануки читается глава «Насо» и книги Бемидбар, в которой рассказывается о приношениях глав колен Израильского народа для жертвенника в пустыне в Мишкане. После всех этих приношений следовало освящение жертвенника, что в переводе с иврита означает «Ханука». В восьмой день службу в синагоге завершают слова: «И вот освящение жертвенника (зот ханукат а-мизбеах)...».
После прошествия восьмого дня праздника, евреи убирают свечи из ханукии. Выкидывать священный символ ни в коем случае нельзя и евреи сохраняют их до следующего года.