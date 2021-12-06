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6 декабря – день памяти святителя Амфилохия Иконийского: как святой помогал людям из тюрьмы. О чем просят святого в молитвах

3:30:2712/6/2021,София Мальцева
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Молитвы святого были столь сильными, что он смог попросить Господа исцелить духовные и телесные немощи многих из своей паствы.

Святой епископ Амфилохий Иконийский. Фото: sportime.gr

6 декабря отмечается память святого Амфилохия Иконийского. Епископ Иконии, родился в Кесарии в Каппадокии, у богатых родителей и получил отличное образование. Он состоял в родстве с Григорием Богословом и был адвокатом по профессии. У него также была тесная духовная связь с Василием Великим.

Святой Амфилохий усердно трудился, служа Христу. Он жил в пустыне как строгий аскет почти сорок лет, пока Господь не призвал его для иерархического служения.

В 372 году умер епископ Иконии. И тогда Василий Кесарийский позвал его принять чин епископа Иконии.

В течение многих лет святой Амфилохий наставлял иконийскую паству. Молитвы святого были столь сильными, что он смог попросить Господа исцелить духовные и телесные немощи многих из своей паствы. Мудрый архипастырь непрестанно учил благоверности свою паству. Строгий православный богослов, святой неустанно противостоял арианской ереси. Он был во Втором Вселенском соборе и возглавил борьбу с ересью Македонии. Существуют письма и трактаты святого Амфилохия, очень глубокие и правильные по содержанию. Таким образом, он оказался влиятельным церковным писателем, часто излагающим свои концепции толкования Писания. Его работа "Против еретиков" на тему "Отец, если это возможно, пусть эта чаша отойдет от меня" может считаться одним из его самых надежных богословских подходов.

Святой епископ Амфилохий Иконийский мирно отошел ко Господу в 394 году.

К святому епископу приходят с просьбами об исцелении от разных недугов. Считается, что искренняя молитва ко святому помогает исцелить разные хронические заболевания, или облегчить боль. Как физическую, так и духовную.

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молитвапраздникихристианство.день Амфилохия Иконийского
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