6 декабря в день Александра Невского именины отмечают все Александры: значение имени и необычные ласковые прозвища

6 декабря православные христиане отмечают праздник памяти святого благоверного князя Александра Невского. Именно в эту дату было осуществлено его погребение во Владимире. Александр Невский являлся известным политическим деятелем и стратегом, князем Новогородским и Владимирским. Он прославился своими подвигами во время Невского и Ледового побоища, противостоял Золотой Орде, военным нападениям литовцев и немцев. Перед своей кончиной Александр Невский принял монашеский постриг под именем Алексий.
В честь него 6 декабря все люди с именами Александра или Александр празднуют свои именины. Не удивительно, что значение этого имени трактуется как «защитник», «оберегающий муж». Оно пришло к нам из Древней Греции, где звучало как «Александрос».В других странах оно звучит по-разному, например, в Италии можно встретить Алессандро, а в Ирландии — Аластор. Многое в характере человека с именем Александр или Александра зависит от их вдохновения, от желания помогать другим, от их доброты и честности. При правильном подходе к жизни, эти люди смогут добиться многого и заслужат большое уважение и доверие среди окружающих их людей. Отметим, что имена Александр и Александра являются самыми распространенными именами на территории России.
Сокращенные ласковые прозвища: Александрушка, Алексаня, Саня, Санюра, Санюта, Санюха, Санюша, Алексаха, Алексаша, Саша, Сашенька, Сашечка, Сашуля, Сашуня, Сашута, Сашура, Шура, Шурик, Шурочка, Шуруня, Алекс.