День святого Николая: зачем в ночь на 6 декабря в домах вывешивают башмаки и носки

6 декабря верующие христиане чтят Святого Николая Чудотворца. Николай родился 15 марта 270 года в Турции. Его родителями были Феофан и Нонна были праведными христианами, которые пообещали посвятить своего сына Господу. С детства святой Николай начал изучать Священное Писание и проводить время в молитве.
В юности Николай Чудотворец сначала был чтецом, а затем был рукоположен священником в приходе своего дяди, епископа Патарского Николая.
Святой Николай был верным священником, который глубоко заботился о людях, приходивших к нему за помощью и советом. Он часто спасал людей от нищеты и греха, тайно давая им деньги.
В середине девятого века о нем написал Святой Мефодий, Патриарх Константинопольский. Это было житие Николая, в котором он отметил, что жизнь Николая была неизвестна большинству христиан того времени.
Однако известно, что Николай Чудотворец жил в трудное время. Во период правления императора Диоклетиана множество храмов были разрушены, а также сожжены священные книги. Но он до конца отстаивал христианскую веру. Много людей, и не только христиан, приходили к нему за подмогой. Святой Николай прожил долгую жизнь. И скончался в 342 году.
В народе его день очень почитали. Особенно его память отмечали с помощью различных традиций и ритуалов.
Очень приятный для детей обычай: в народе принято было оставлять в носках или башмаках подарки. По преданию, из-за того, что окна были крепко закрыты, Николай использовал дымоход, чтобы забросить 3 мешочка с золотом. Из мешков вылетели все монеты, рассыпались и попали в носки, которые оставили на печке сушиться. Поэтому существует традиция прятать подарки в носках.