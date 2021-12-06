В Искитиме водители такси Яндекc Go вышли на массовую забастовку: Требуют вернуть честно заработанные деньги

В Искитиме 5 декабря водители массово объявили забастовку сервису Яндекс Go. Около 35 водителей такси сняли свое выступление на видео и потребовали от представителей сервиса вернуть гарантированный заработок за каждую поездку, зафиксировать минимальные ставки по тарифу, а также сформировать определенный процент комиссии.
- В связи с изменениями тарифного плана в нашем городе мы перестали получать материальное обеспечение в полном объеме. В связи с этим, мы вынуждены прекратить дальнейшую деятельность в нашем городе, а именно - в Искитиме. Считаем целесообразным убрать гарантию, ограничивающую доход. Требуем вернуть заработок согласно затратам: часы пик — 120 рублей ежедневно, дневное время — 110 рублей ежедневно, ночное время - 100 рублей, дальнюю подачу ограничить 2,5 км до клиента. Информацию о детских креслах донести до пассажиров в полном объеме, - зачитал письменное обращение к Яндекс Go один из водителей.
Коллеги выступающего оратора его поддержали и хором произнесли: «Мы не согласны бесплатно работать».
В пресс-службе сервиса Яндекс Go не предоставили комментарий по сложившейся ситуации по устному запросу от «Курьер.Среда». Редакция подготавливает письменный запрос к руководителям сервиса. Поступившая по запросу информация будет сообщена дополнительно.