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В Искитиме водители такси Яндекc Go вышли на массовую забастовку: Требуют вернуть честно заработанные деньги

2:30:5112/6/2021,Алина Бурова
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Водители сообщили о своих претензиях и поставили несколько условий вышестоящему руководству. Таксистам нечем кормить семьи и платить по кредитам.

Водители-партнёры Искитима и Искитимского района выступили с обращением к "Яндекс. Такси". Фото: Скриншот с видео

В Искитиме 5 декабря водители массово объявили забастовку сервису Яндекс Go. Около 35 водителей такси сняли свое выступление на видео и потребовали от представителей сервиса вернуть гарантированный заработок за каждую поездку, зафиксировать минимальные ставки по тарифу, а также сформировать определенный процент комиссии.

- В связи с изменениями тарифного плана в нашем городе мы перестали получать материальное обеспечение в полном объеме. В связи с этим, мы вынуждены прекратить дальнейшую деятельность в нашем городе, а именно - в Искитиме. Считаем целесообразным убрать гарантию, ограничивающую доход. Требуем вернуть заработок согласно затратам: часы пик — 120 рублей ежедневно, дневное время — 110 рублей ежедневно, ночное время - 100 рублей, дальнюю подачу ограничить 2,5 км до клиента. Информацию о детских креслах донести до пассажиров в полном объеме, - зачитал письменное обращение к Яндекс Go один из водителей.

Коллеги выступающего оратора его поддержали и хором произнесли: «Мы не согласны бесплатно работать».

В пресс-службе сервиса Яндекс Go не предоставили комментарий по сложившейся ситуации по устному запросу от «Курьер.Среда». Редакция подготавливает письменный запрос к руководителям сервиса. Поступившая по запросу информация будет сообщена дополнительно.

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