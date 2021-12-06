В Ростовской области задержан сбежавший из психбольницы в Чехове осужденный

В Ростовской области задержали сбежавшего из психбольницы 33-летнего осужденного. Такое заявление сделала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Известно, что говорится о Александре Кутузове, который сбежал из-под стражи в городе Чехове 4-го ноября. Его искали в Москве и столичном регионе, однако преступник был задержан в городе Аксай. Осужденный проходил принудительное лечение по решению суда за совершение особо тяжкого преступления. Также сообщается, что Кутузов совершил после конфликта с сотрудниками охраны.
– Сотрудники правоохранительных органов по Аксайскому району Ростовской области установили местонахождения сбежавшего преступника, который находился в розыске, – сообщила Волк.
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