У трех знаков зодиака будет очень тяжелая неделя с 6 по 12 декабря 2021 года

Три знака зодиака, у которых с 6 по 12 декабря 2021 года будет отличная неделя, ощутят на себе влияние интенсивной и меняющейся астрологии.
Декабрь наполнен транзитами, которые определенно влияют на нас. Во-первых, мы начинаем месяц с прямого перехода Нептуна 1 числа и солнечного затмения в новолуние 4 декабря 2021 года.
К середине месяца, около 13 числа, в один и тот же день у нас будет Марс в Стрельце и Меркурий в Козероге .
Полнолуние в Близнецах сообщает нам, что оно здесь 18 декабря, а на следующий день Венера станет ретроградной, пишет yourtango.com.
В это время Хирон, раненый воин , завершает свое ретроградное движение, и к 21 декабря мы смотрим на зимнее солнцестояние и начало сезона Козерога.
К концу месяца мы выйдем на ура, так как Юпитер проходит по Рыбам , что, честно говоря, является отличным способом завершить довольно «трудный» год.
Сейчас тяжелые дни, друзья мои, поэтому, если вы в панике, постарайтесь понять, что вы не одиноки, что помощь есть там, если она вам нужна, и что все это временное состояние.
То, что идет вниз, должно расти, даже если у нас будет несколько тяжелых дней. Это нормально, это то, что значит быть человеком, и с нами все будет хорошо.
Знаки зодиака, у которых с 6 по 12 декабря 2021 года будет тяжелая неделя:
Телец(20 апреля - 20 мая)
Хотя трудно представить себе целый месяц грубости, не волнуйтесь, ваши «выходные» моменты будут разрозненными, а не непрерывными, так что здесь есть веская причина для благодарности. Ваше главное препятствие - это все, что происходит у вас в голове. Вы начинаете слишком строго себя судить.
Конец года, и вам интересно, чего вы достигли, и соответствует ли это тому, чего достигли все остальные. Вы будете слишком сильно давить на себя, настолько, что в какой-то момент вы станете апатичным, говоря всем: «Мне все равно».
Но вам все равно, Телец, и что бы вы ни рассказывали другим, идея о том, что вам нужно было сделать больше, чем вы сделали в 2021 году, будет вас раздражать. Помните, это был странный год, год пандемии безумия; на этот раз ты получишь пропуск. Сейчас для вас важнее всего простить себя за то, что, по вашему мнению, вы сделали неправильно.
Рак(21 июня - 22 июля)
Одна из вещей, которые декабрь имеет тенденцию делать, - это заставлять думать, что все вокруг вас хорошо проводят время, любят, делятся светом, испытывают любовь и дружбу ... и ... не чувствуя этого. В этом месяце вы будете страдать от мысли, что вы сравниваете свою жизнь с жизнью других, и все мы знаем, что это катастрофическая идея.
Ни у кого нет идеальной жизни, хотя вы не можете не чувствовать, что у всех она лучше, чем у вас. Ваши друзья не прошли так, как вы хотели, но это также может быть связано с тем, что они возлагают на них невероятно высокие ожидания. С другой стороны, вы, возможно, не возлагали на них никаких ожиданий, и они просто не поступали должным образом.
В вашем месяце будет тема «дружба пошла не так», и это может стать для вас настоящим испытанием. Лучше всего в этом месяце сыграть свидетеля; наблюдайте за действиями вокруг себя, не слишком вовлекаясь в них. Отстраненность - ваш друг.
Весы(23 сентября - 22 октября)
Конец года может означать конец ваших отношений, поскольку человек, с которым вы сейчас связаны, кажется, интересуется другими вещами ... например, людьми, которые не вы. Это не обязательно означает проблемы, это может просто означать, что необходим глубокий разговор, чтобы вы могли сэкономить то, что у вас есть, и построить на нем, а не позволять этому разваливаться.
Вот в чем дело, Весы, вы можете не знать, заботитесь вы или нет, и это то, что займет умственное пространство в этом месяце. Вы понимаете, что в отношениях что-то не так, но вы тоже оппортунист и можете подумать, что в этом есть возможность, если вы разойдетесь.
И вот что интересно: всегда есть возможность, и все расставания связаны с возможностью. Вы видите это, и это заставляет задуматься, стоит ли вообще бороться за этого человека, который игнорирует вас сейчас. Решать вам, Весы. Выбирайте с умом - у вас будет целый месяц, чтобы подумать.