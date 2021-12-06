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7 декабря – день великомученицы Екатерины: для чего девушки постятся накануне праздника

4:30:4112/6/2021,София Мальцева
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По преданию, она пришла к римскому императору Максимину, и попыталась убедить его в ошибочности его методов преследования христиан.

Девушкам, которые хотят найти свою любовь, по традиции советуют пойти 7 декабря в храм и помолиться перед святым ликом Екатерины. Фото: Pixabay.com

Святая великомученица Екатерина родилась в Александрии в период правления императора Максимиана. Она жила в столице, в центре эллинистических знаний, и обладала редкой красотой и умом. Екатерина получила прекрасные знания, изучая труды величайших философов и учителей античности. Молодые люди из самых достойных семей империи добивались руки прекрасной Екатерины, но она не интересовалась ни одним из них. Поскольку решила посвятить свою жизнь служению Богу.

По преданию, она пришла к римскому императору Максимину, и попыталась убедить его в ошибочности его методов преследования христиан. Ей удалось переубедить его жену императрицу, и многие языческие философов, которых император послал в спор с ней, все приняли впоследствии мученическую смерть. После неудач императора на победу над Екатериной, он приказал ее посадить в тюрьму и казнить. К святой Екатерине обращаются за помощью во время трудных родов. Паломникам в ее монастырь на горе Синай дарят сувенирные кольца на память об их посещении.

Кроме того, день Екатерины считали пророческим для судьбы каждой девушки. Они просили святую о мире в семье и счастливом браке. Поэтому в древности в этот день девушки занимались гаданием на суженого, собираясь на посиделки.

Также девушкам, которые хотят найти свою любовь, по традиции советуют пойти 7 декабря в храм и помолиться перед святым ликом Екатерины. А перед этим следует попоститься. В этот день перед иконой святой Екатерины зажигают свечи.

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