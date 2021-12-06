Стали известна предварительная причина проваливания лайнера S7, следовавшего рейсом Магадан-Новосибирск

В Иркутске инцидент с самолетом, который принадлежит авиакомпании S7 мог провалиться в воздухе из-за отказа в контуре системы воздушных сигналов. Известно, что у боинга мог произойти сбой датчика углов атаки. Сообщается, что ранее по такой причине разбились два самолета: Boeing 737-Мах в 2018 году в водах Яванского моря, а второй в 2019 году в Эфиопии. Тогда воздушное судно влетело в землю со скоростью 1126 км/ч.
Причина обоих катастроф стали не верные данные системы предупреждения сваливания (MCAS): самолет не набирал высоту - автоматика переводила его в пикирующее положение. Такое действие самолета должно включаться только в ручном режиме самим пилотом. Оно помогало исправления огрехи пилотирования и выводить лайнер на необходимые режимы.
Инцидент произошел в Иркутске 2 декабря, тогда в местном аэропорту экстренно приземлился самолет летевший из Магадана в Новосибирск. Известно, что судно начало сильно раскачивать в воздухе. Он потерял 2700 км высоты за 10 секунд. До земли оставалось меньше километра. Также на борту судна был отключен режим автопилота. Пилоты не могли стабилизировать лайнер из-за обледенения. Причиной такого инцидента могло стать и вмешательство второго пилота в управление. Такое действие не предусмотрено на самолетах модели Airbus A320. Сейчас ведется расследование, а экипаж был отстранен от работы.