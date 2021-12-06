Чтение Таро на одну карту на 6 декабря 2021 года для каждого знака зодиака

Ваше единственное чтение Таро для всех знаков зодиака здесь в понедельник, 6 декабря 2021 года, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии, пишет yourtango.com.
Что принесет вашему знаку зодиака чтение одной карты Таро в понедельник?
Что готовит для вас ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака в понедельник, 6 декабря 2021 года
Овен (21 марта - 19 апреля)Карта Таро: Колесница
Эта карта Таро показывает, что вы имеете дело с проблемой, которую вы довели до предела.
Эта проблема настолько велика, что хочется сдаться, но Овну не стоит.
Вы не бросаете курить, и если вы сможете немного подождать, прежде чем бросить полотенце, вы можете быть удивительно довольны конечным результатом.
Телец (20 апреля - 20 мая)Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая
У вас есть кое-что, что вам нужно знать, но, тем не менее, никто не сообщает вам эту информацию. Вы узнаете об этом последним, и вас, Тельца, расстроит, когда вы узнаете, почему.
Кто-то может воздержаться от предоставления вам нужной информации из-за страха. И хотя это не оправдание их выбора, это то, что есть, и именно так все будет сегодня.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Карта Таро: Девятка Мечей, перевернутая
То, что произошло, нельзя было спланировать, и вы разочарованы тем, что ошиблись.
Но, Близнецы, откуда вы могли знать, что все пойдет именно так? Вы и ваши оптимистичные взгляды не предвидели ничего из этого, и это то, что вам может быть труднее всего простить себя. Еще попробуй.
Рак (21 июня - 22 июля)Карта Таро: восьмерка жезлов
Сегодня один напряженный день, но, к счастью, вся тяжелая работа уже позади. Вы наконец-то можете дышать, и разве это не приятное чувство?
Используйте этот перерыв от всей спешки жизни, чтобы отдохнуть и расслабиться. Вы заслуживаете того, чтобы немного поговорить сегодня со мной.
Лев (23 июля - 22 августа)Карта Таро: Шестерка Мечей
Жизнь - это изменение, и изменение может вызвать чувство сомнения, смешанное с сожалением о возможностях, которые вы упустили.
Эти моменты предназначены для того, чтобы помочь вам учиться и расти, а не мучить себя. Дайте себе немного благодати и не переживайте по мелочам. Завтра новый день.
Дева (23 августа - 22 сентября)Карта Таро: Смерть
Не все концовки счастливы, но не за горами новое начало.
Вам был дан прощальный подарок, и вы, возможно, не видите этого сейчас, но начало, которое не за горами, будет для вас таким идеальным.
Весы (23 сентября - 22 октября)Карта Таро: Мир
Вы должны выделить время, чтобы сосредоточиться. Есть вещи, на которые вы должны обратить свое внимание, в чистом виде.
Есть мечты, которые нужно работать и воплощать в жизнь. У вас есть проекты, которые вы хотите завершить. Если вы отдадите свое время всем остальным, что это даст вам?
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Карта Таро: Семерка Кубков, перевернутая
Не каждое решение нужно принимать прямо сейчас. Вам нужно время, чтобы все обдумать.
Вы не всегда можете спешить с решением проблемы, особенно той, которую создавали не вы. Собирайте информацию и факты, и не беспокойтесь, если другим придется ждать.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутая
Слишком много всего происходит, так как же вы думаете, что ваша организация будет организована?
Вам придется прекратить то, что вы делаете, чтобы лучше обернуть ситуацию, чтобы у вас был больший контроль. Если вы этого не сделаете, это будет вас раздражать, пока ситуация не улучшится.
Козерог (22 декабря - 19 января)Карта Таро: Шестерка Пентаклей, перевернутая.
Выявляются денежные проблемы, и вы можете увидеть, что вам нужно заработать немного больше, чтобы окупиться.
Сейчас не время сидеть сложа руки и ждать. Что вы хотите сделать, так это начать наращивать свои усилия, чтобы зарабатывать больше и меньше тратить.
Водолей (20 января - 18 февраля)Карта Таро: Десятка Кубков
У вас может быть возможность встретить свою вторую половинку, но это может не показаться вам романтической связью.
Возможно, вы проезжаете мимо района, где живет этот человек. Возможно, вы встречаетесь с людьми, которых они встречали. Ваша энергия посылает в радиоволны, что вы готовы, и вы близки к тому, чтобы вселенная начала сближать вас двоих.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Карта Таро: Звезда
Загадайте желание и спросите вселенную, чего вы хотите и в чем нуждаетесь. Есть так много чудесных вещей, которых можно ожидать от жизни. Не беспокойтесь о том, что, если или как.
Все, что вам нужно сделать прямо сейчас, это быть собой и предвидеть то, что предназначено для вас, появится на вашем пути.