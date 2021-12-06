У трех знаков зодиака будет отличный день 6 декабря 2021 года

После нашего вчерашнего астрологического похмелья из-за сильных энергий затмения новолуния с наклоном, сегодня мы готовы работать над изменениями, которые произошли с нами с недавними транзитами.
Новолуния обычно - время для начала, но поскольку это прошлое лунное время было концом восемнадцатимесячного цикла, три знака зодиака, у которых будет великий день 6 декабря 2021 года, видят эту объединенную энергию, спрашивая нас, что нужно закончить. чтобы можно было начать что-то еще, пишет yourtango.com.
Это аспект не только создания пространства, но и принятия мер по его активному заполнению.
Луна все еще находится в Каппи сегодня, давая нам прагматичную и трудолюбивую атмосферу, которая помогает нам приступить к работе над идеями и планами, которые могут помочь нам перейти от того места, где мы сейчас находимся, к тому, где мы хотим быть.
Соединение с Солнцем Сага означает, что мы все о будущем, больше не нуждаемся и не желаем смотреть на то, что позади нас, но из-за природы этого огненного знака это также означает, что мы ищем больший смысл в нашей жизни.
Для многих мы собираемся уйти от того, что мы всегда делали, и вместо этого использовать смелость для создания жизни, которая действительно наполняет нас.
В этом нам помогает Марс в квадрате Скорпиона, Юпитер в транзите по Водолею. Обычно квадраты считаются сложным аспектом, но на самом деле они больше похожи на кульминацию вашего любимого фильма, где все объединяется, чтобы создать точку действия.
Это именно то, что есть сегодня, возможность реализовать наши мечты.
Мы все еще наблюдаем вчерашний сексуальный секстиль между Марсом и Плутоном, который также напомнит нам, что нужно стремиться только к тем вещам (и людям), которыми мы действительно увлечены.
Знаки зодиака, у которых 6 декабря 2021 года будет отличный день:
Водолей(20 января - 18 февраля)
Поскольку Юпитер опускается вниз, он остается в вашем знаке, поскольку он готовится войти в Рыбы 28-го числа, вы увидите больше вещей, которые сойдутся и произойдут вместе, чем вы, вероятно, видели за весь год. Эта энергия уже началась, но это магия Юпитера. Эта планета часто ждет последних недель в знаке, чтобы показать, какова была цель транзита все это время, и это ничем не отличается.
Сегодня, когда он возводит Марс в квадрат в Скорпионе, активируя ваш десятый дом амбиций, вы чувствуете, что стремитесь к достижению своих карьерных мечтаний с большей энергией, чем когда-либо прежде. Это также может затронуть вашу цель, если вы чувствуете, что живете не своей жизнью.
В любом случае, это очень сильная активная энергия, которая будет подталкивать вас к тому, чтобы начать рассылать резюме, принимать новые вакансии или просить повышения, которое, как вы знаете, вы заслуживаете.
Не удивляйтесь, если вы обнаружите, что хотите работать удаленно в качестве цифрового кочевника или заняться чем-то совершенно другим, это затмение ударит по вашему одиннадцатому дому сообщества и дружбы, поэтому, пока вы жаждете успеха прямо сейчас, вы также хотите быть окруженными ваше племя тоже.
Скорпион(23 октября - 21 ноября)
Что ж, это уже не ваше время года, но благодаря могущественной планете Марс, которая все еще находится в вашем знаке, до 13-го числа вы видите, что все будет еще более активным и позитивным, чем вы, вероятно, делали весь ноябрь.
Оба сегодняшних транзита включают Марс: сначала квадрат с Юпитером в Воде, попадающий в ваш четвертый дом, а затем секстиль с Плутоном в Каппи, освещающий ваш третий дом общения.
Это означает, что прямо сейчас вы, вероятно, переживаете серьезную перезагрузку того, что вам нужно из вашей домашней среды, как из физического пространства, так и из людей, которых вы решите поделиться с вами.
Это не быстро движущаяся энергия, поэтому здесь не обязательно быстрое движение, но вместо этого это будет частью нового фокуса цикла затмений, который Вселенная просит вас начать рассматривать. Но другая тема, общение, - это нечто более непосредственное.
Несмотря на то, что у вас всегда происходит что-то в уме, о чем вы думаете, вы не часто ясно выражаетесь окружающим. Эта энергия была и будет показывать вам, почему она так необходима.
Мы не можем ничего проявить, если не общаемся, и мы также не можем обвинять людей в том, что они не знают, что нам нужно, если мы не говорим об этом. Сегодняшний день может принести позитивные разговоры в вашем доме, семье и даже в интимных отношениях. Просто не забывайте появляться так же, как вы надеетесь, что другие будут для вас.
Козерог(22 декабря - 19 января)
Вы пережили более интенсивный декабрь, чем обычно, благодаря всей планетарной активности в вашей карте в последнее время. Обычно это более спокойный месяц, когда вас просят притормозить (насколько вы можете во время праздников) перед возвращением солнечной энергии, чтобы вы могли столкнуться со всеми уроками и обновлениями, которые появятся на вашем пути. Но в этом году вселенная превосходит весь ваш опыт и погружается прямо в интенсивность.
Частично это связано с тем, что Венера будет ненормально долго висеть в вашем знаке благодаря своему ретроградному движению, которое активирует ваш первый дом «я». Это поднимет вопросы самооценки, а также эго и идентичности, и вас попросят по-настоящему посмотреть, живете ли вы той жизнью, которую заслуживаете, и владеете ли вы своей собственной правдой о том, кто вы есть.
Вероятно, грядут некоторые изменения, которые вы начинаете видеть. Хотя сегодня у вас также есть луна в вашем знаке, после затмения, которое пробуждает самые разные чувства и может даже заставить вас задуматься, как вы попали в это место в своей жизни. Попытайтесь встретить мысли, которые приходят с интересом и вопросами, а не со страхом или раздражением.
Они появляются по какой-то причине, единственный недостаток в том, что мгновенных ответов может не быть или хотя бы простых. Марс по-прежнему находится в страстном секстиле с Плутоном в Каппи сегодня, поэтому вас будет тянуть заниматься тем, что вас волнует, и, возможно, вам также понадобится записаться на кружок сегодня, чтобы сжечь всю эту избыточную энергию.