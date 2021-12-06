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06.12
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В Бердске 34 класса в школах полностью закрыты из-за коронавируса

3:40:5912/6/2021
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Также из-за китайского вируса закрыли пять групп в детских дошкольных образовательных учреждениях. Заболеваемость продолжает расти.

За сутки в городе выявили 14 новых зараженных. Фото: pixabay

Сегодня, 6 декабря, оперативный штаб Бердска по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил новую статистику по зараженным. Так, на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 1161 житель. На сегодняшний день 14 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 3249 случаев коронавирусной инфекции.

В образовательных организациях: заболевших ковид – 40 воспитанников (СОШ - 35, ДС - 5) + 1 сотрудник. Контактных всего 999, из них школы - 910, сады - 89. Закрыты по ковиду: 5 групп в дошкольных учреждениях и 34 класса.
Из-за ОРВИ в городе закрыты 42 класса и 8 групп в дошкольных учреждениях. А ДОО 8 на улице Герцена,16 полностью закрыт из-за ОРВИ.

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