В Бердске 34 класса в школах полностью закрыты из-за коронавируса

Сегодня, 6 декабря, оперативный штаб Бердска по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил новую статистику по зараженным. Так, на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 1161 житель. На сегодняшний день 14 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 3249 случаев коронавирусной инфекции.
В образовательных организациях: заболевших ковид – 40 воспитанников (СОШ - 35, ДС - 5) + 1 сотрудник. Контактных всего 999, из них школы - 910, сады - 89. Закрыты по ковиду: 5 групп в дошкольных учреждениях и 34 класса.
Из-за ОРВИ в городе закрыты 42 класса и 8 групп в дошкольных учреждениях. А ДОО 8 на улице Герцена,16 полностью закрыт из-за ОРВИ.