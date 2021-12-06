В Екатеринбурге пациентка с переломом ноги пришла в травмпункт и сломала руку

В Екатеринбурге одна из местных жительниц сломала руку в отделении травмпункта, в которое она приехала из-за перелома ноги. По данным портала E1.ru, женщина сломала ногу, упав на улице. А когда дочь пострадавшей позвонила в скорую, ей сообщили, что в медучреждении большая очередь и пострадавшим лучше вызвать скорую помощь. Упавшая попала в больницу только на следующий день. Дочь попросила своего коллегу отвезти маму к доктору. Женщине было больно наступать на ногу, но дочери не разрешили сопроводить родственницу до рентген-кабинета, сказав, что больница – это не проходной двор.
По словам дочери пострадавшей, она ожидала свою мать в коридоре, когда та находилась в кабинете врача, однако из кабинета раздались крики родственницы, а затем и доктора, тогда ей пришлось ворваться в кабинет.
– Я зашла, а там у мамы костяшка на руке выбита, рука деформирована, нас снова отправили к врачу, однако теперь уже предоставили коляску, чтобы маме было удобней передвигаться, – сообщает Ольга.
Из кабинета врача пациентку выкатили в коляске с гипсом на ноге и на руке, сейчас ее дочь собирается подать на медучреждение судебный иск, потому сотрудники пункта видели, в каком состоянии находился человек, однако не оказали ему первой медицинской помощи.