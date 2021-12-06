Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
06.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Екатеринбурге пациентка с переломом ноги пришла в травмпункт и сломала руку

4:33:0912/6/2021
0

По словам дочери пострадавшей, она ожидала свою мать в коридоре, когда та находилась в кабинете врача, однако из кабинета раздались крики родственницы, а затем и доктора, тогда ей пришлось ворваться в кабинет.

Женщина приехала в больницу с переломом ноги и сломала в медучреждении руку. Фото: Pixabay.com

В Екатеринбурге одна из местных жительниц сломала руку в отделении травмпункта, в которое она приехала из-за перелома ноги. По данным портала E1.ru, женщина сломала ногу, упав на улице. А когда дочь пострадавшей позвонила в скорую, ей сообщили, что в медучреждении большая очередь и пострадавшим лучше вызвать скорую помощь. Упавшая попала в больницу только на следующий день. Дочь попросила своего коллегу отвезти маму к доктору. Женщине было больно наступать на ногу, но дочери не разрешили сопроводить родственницу до рентген-кабинета, сказав, что больница – это не проходной двор.

По словам дочери пострадавшей, она ожидала свою мать в коридоре, когда та находилась в кабинете врача, однако из кабинета раздались крики родственницы, а затем и доктора, тогда ей пришлось ворваться в кабинет.

– Я зашла, а там у мамы костяшка на руке выбита, рука деформирована, нас снова отправили к врачу, однако теперь уже предоставили коляску, чтобы маме было удобней передвигаться, – сообщает Ольга.

Из кабинета врача пациентку выкатили в коляске с гипсом на ноге и на руке, сейчас ее дочь собирается подать на медучреждение судебный иск, потому сотрудники пункта видели, в каком состоянии находился человек, однако не оказали ему первой медицинской помощи.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
врачрукапереломнога
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ситуации можно было избежать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Екатеринбурге пациентка с переломом ноги пришла в травмпункт и сломала руку
4:33:09 12/6/2021
В Екатеринбурге пациентка с переломом ноги пришла в травмпункт и сломала руку
7 декабря – день великомученицы Екатерины: для чего девушки постятся накануне праздника
4:30:41 12/6/2021
7 декабря – день великомученицы Екатерины: для чего девушки постятся накануне праздника
БердскВ Бердске толпы наркоманов ищут закладки средь бела дня по дороге на водозабор: Полицейские скрыто патрулируют места тайников, заявили в ГУ МВД по Новосибирской области
4:25:19 12/6/2021
В Бердске толпы наркоманов ищут закладки средь бела дня по дороге на водозабор: Полицейские скрыто патрулируют места тайников, заявили в ГУ МВД по Новосибирской области
БердскТайну странных облаков над Бердском раскрыл летчик: Что распыляют самолеты над городом?
4:19:12 12/6/2021
Тайну странных облаков над Бердском раскрыл летчик: Что распыляют самолеты над городом?
Россиян будут штрафовать за обшивку и остекление балконов
4:17:27 12/6/2021
Россиян будут штрафовать за обшивку и остекление балконов
День святого Николая: зачем в ночь на 6 декабря в домах вывешивают башмаки и носки
4:00:26 12/6/2021
День святого Николая: зачем в ночь на 6 декабря в домах вывешивают башмаки и носки
Минтруд поменяет правила получения пенсий для двух категорий граждан
3:57:47 12/6/2021
Минтруд поменяет правила получения пенсий для двух категорий граждан
БердскВыплата 10 000 рублей семьям с детьми к Новому году-2022: Владимир Путин может объявить о поддержке россиян 23 декабря
3:50:02 12/6/2021
Выплата 10 000 рублей семьям с детьми к Новому году-2022: Владимир Путин может объявить о поддержке россиян 23 декабря
БердскВ Бердске 34 класса в школах полностью закрыты из-за коронавируса
3:40:59 12/6/2021
В Бердске 34 класса в школах полностью закрыты из-за коронавируса
6 декабря – день памяти святителя Амфилохия Иконийского: как святой помогал людям из тюрьмы. О чем просят святого в молитвах
3:30:27 12/6/2021
6 декабря – день памяти святителя Амфилохия Иконийского: как святой помогал людям из тюрьмы. О чем просят святого в молитвах