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Тайну странных облаков над Бердском раскрыл летчик: Что распыляют самолеты над городом?

4:19:1212/6/2021,Анастасия Солодкова
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Необычные облака в бердском небе не дают покоя горожанам, которые подозревают в том числе обеззараживание с воздуха от коронавируса. Эксперт объяснил происходящее законами физики.

Самолеты оставляют след в виде искусственных облаков. Фото: Сергей

Странные облака в небе над Бердском продолжают будоражить умы горожан. Необычное явление бердчане наблюдают в разное время года — и летом, и зимой. Руководитель Новосибирского учебного авиационного центра ДОСААФ Владимир Горбунов объяснил для читателей «Курьер.Среда» происхождение «странности».

Последний раз сообщение о «подозрительных» облаках над Бердском пришло в «Курьер.Среда» 2 декабря. Светлана проиллюстрировала свой вопрос фотографиями, снятыми в центре Бердска.
- Кто-нибудь заметил, какие странные облака сейчас? Вот сегодня на небе увидела такие - раньше не замечала. На след от самолета не похоже - они идут параллельными полосами - это что, тогда три самолета в ряд должны лететь? - озадачилась она.

5 декабря в редакцию на ту же тему фото прислал Сергей, снявший странные облака в небе над соседним мегаполисом.
- В июле снимал над Новосибирском, самолеты летели с интервалом в 20 минут, в итоге полосы превратились в пелену, похоже на обработку полей только в глобальных масштабах, и вредители, скорее, люди, - высказал предположение автор снимков.

А месяц назад в Бердске вообще заподозрили химическую атаку — так необычные облака над городом напугали жителей.
- Опять что-то распыляли над Бердском, - подписала снимки Юлия, сравнив происходящее с химтрейлером и предположив, что таким образом могут обеззараживать город от коронавируса.

Аналогичные мысли бердчане высказывали в августе 2021 года. При этом мнения горожан относительно необычного явления разделились: кто-то считает его происхождение природным, кто-то беспокоится, что происходит распыление каких-то веществ.

Впрочем, представители бердской власти ничего не знают о распылении с воздуха чего-либо над Бердском. Возможность этого опровергают начальник управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова и вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Они предполагают, что бердчане замечают либо необычной формы облака, либо «воздушные» следы, которые оставляет за собой самолет. Известно, что над Бердском проходит так называемая карта полетов войсковой части, базирующейся в Оби.

По словам директора НУАЦ ДОСААФ Владимира Горбунова, странные облака над Бердском объясняются законами физики. Самолеты оставляют за собой след в виде искусственных облаков, которые могут сохраняться как несколько секунд или минут, так и могут быть видны в течение нескольких часов. Время зависит, как пояснил Горбунов, от температуры и влажности на той высоте, где пролетает самолет.

- Белая полоса, которую оставляет за собой самолет, называется конденсационным или инверсионным следом. Он появляется во время полета в верхнем слое тропосферы на высоте 8-10 км при температуре -40-50 градусов. Когда двигатели самолета сжигают авиационное топливо, через сопла в воздух выбрасываются мельчайшие нагретые частицы, вокруг которых моментально конденсируется холодная влага из воздуха. Из-за большого количества частиц, а также из-за огромной скорости, с которой нагретый воздух выбрасывается из турбин самолета, конденсат быстро трансформируется в кристаллики льда, минуя жидкое состояние. Так и образуется плотный белый шлейф, который расширяется по мере удаления самолета. По сути это искусственное облако, созданное турбореактивными двигателями, состоящее, как и полагается нормальному облаку, главным образом из мелкодисперсных кристалликов льда, - прокомментировал летчик.

Странные облака напугали бердчан 9 ноября. Фото: Юлия

Такие облака бердчане считают подозрительными. Фото: Светлана

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От редакции

Вас не смущают такие облака?

Аноним, 6 декабря 2021 4:51:21
«Необычные облака в бердском небе не дает покоя горожанам, которые подозревают в том числе обеззараживание с воздуха от коронавируса»
…. Это ж надо такую дурость придумать …
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3лой, 6 декабря 2021 5:01:39
Хоть и живём в XXI веке, а порой ощущение, что окружают тебя люди из средневековья!!!
Молния сверкнула - Зевс искру метнул! Гром прогремел - бог тазик уронил! Необычные облака - это нас бог плодородия опыляет!!!
Остаётся радоваться тому, что хоть затмение Солнца - это не крокодил его проглотил...
Люди то ли в школе не учились?!!
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