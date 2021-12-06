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Самая главная молитва всех женщин Святой Екатерине: читать 7 декабря и каждый день

6:00:5612/6/2021,София Мальцева
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Согласно легенде, она должна была умереть на специальном пыточном колесе, но колесо сломалось, как только она прикоснулась к нему.

К ней приходят женщины, который долго не могут зачать ребенка. А также те, кто хотят семейного благополучия, выйти замуж за хорошего человека, и укрепить веру в Господа. Фото: Pixabay.com

7 декабря отмечается день святой Екатерины Александрийской, также известный как Святой Екатерины Великомученицы. Считается, что она была известным ученым в 4 веке. В 15 веке утверждали, что она разговаривала с Жанной д'Арк. Православная церковь почитает ее как "великомученицу", а в Католической церкви она традиционно почитается как одна из Четырнадцати Святых Помощниц.

Екатерина была дочерью языческого правителя Александрии. Она объявила своим родителям, что выйдет замуж только за того, кто будет красивее, умнее и богаче ее самой. Кроме того, этот человек должен был иметь более высокий социальный статус, чем у нее. В конце концов, она открыла для себя Христа. Но к ней пришло видение, как Иисус отвернулся от нее за ее гордыню. Тогда она стала делать все, чтобы завоевать его любовь. Она постилась, молилась и исповедовала христианство среди людей.

Она была мученицей, потому что умерла за свою веру в Бога. Согласно легенде, она должна была умереть на специальном пыточном колесе, но колесо сломалось, как только она прикоснулась к нему, поэтому вместо этого ей отрубили голову. Из-за этого ее главным символом является колесо с шипами, которое известно как колесо Екатерины.

К ней приходят женщины, который долго не могут зачать ребенка. А также те, кто хотят семейного благополучия, выйти замуж за хорошего человека, и укрепить веру в Господа.


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традициимолитвапраздникиприметы день Екатерины Александрийской
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