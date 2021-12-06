В Новосибирске прошел второй митинг против QR-кодов

В Новосибирске на Монументе Славы 5 декабря состоялась акция протеста против обязательной вакцинации населения. Участники митинги спели «Вставай, страна огромная» и принесли цветы к Вечному огню. ТАкже были и конфликты с сотрудниками полиции. На митинг пришли порядка 50-и человек, некоторые из них даже выступали из толпы. Ее зовут Лидия, она считает, что обязательная вакцинация и QR-коды созданы для слежки за людьми, а таким образом человека сравниваю тс вещью и присваивают ему порядковый номер.
Ранее 21 ноября в Новосибирске состоялась первая акция в знак протеста о таких мерах. Тогда на улицы города вышли порядка 200 человек. А уже через две недели сотрудники полиции задержали двоих участников мероприятия, причиной ареста стало то, что они находились в общественном месте без маски. А с 12 октября на территории города действует обязательная вакцинация для некоторых граждан. Противники таких решений призывают сотрудников и руководителей различных организаций к несоблюдение таких мер. А вот предприятия общепита могут получить немаленький штраф за такое действие и даже приостановить свою работу.
Недовольными остались и сами рестораторы, они потеряли прибыль и обратились в местной власти с жалобами. Те обещали обдумать слова заявителей. Несмотря на то, что в некоторых странах вакцинация населения снижает статистику по числу заразившихся, а само заболевание переносится намного легче. Примером тому может послужить Великобритания, там привились порядка 70№ населения. В России же прошли вакцинацию около 30№ жителей.