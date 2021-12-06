Вклады нищих в 200-300 тысяч под больший процент чем у остальных планируют запустить в России по указанию Центробанка

В России небогатым гражданам могут ограничить депозиты до 300 тыс. рублей. Таким образом крупные банки хотят поддержать предложение Центробанка о создании вкладов для малоимущих с более высоким процентом, а разницу с рыночной ставкой покрыть за счет прибыли кредитных организаций. При условии, что у гражданина будет только один такой продукт, сумма которого ограничена, а процентная ставка меняется, она будет зависеть от инфляции или ключевой. Глава Центробанка Эльвира Набиулина заявила, что сейчас рассматриваются сразу два сценарий развития событий, пишут Известия.
– В первом варианте ставка может быть выше рыночной, однако, по такому депозиту может быть обеспечена за счет прибыли банков. А вот во втором случае субсидирования правительством путем повышения отчислений по дивидендам со стороны тех же кредитных организаций, – считает председатель.
А вот доходность по новому депозиту будет привязана к ключевой ставке. В Ассоциации банков России заявили о том, что скептически относятся к такой идее, потому что заботой большинства бедных является не то, как сохранить свои средства, а где заработать. Вице-президент АБР Алексей Войлуков считает, что обеспечением поддержки можно заняться и другим способом, например, увеличением социальных выплат, адресных субсидий и обложением налоговых льгот.