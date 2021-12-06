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Лунный календарь свадеб на декабрь-2021 и январь-2022: самые удачные дни и самые плохие для бракосочетания

4:45:5712/6/2021
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Выбор даты свадьбы — ответственное занятие, в котором главным помощником будет являться лунный календарь.

К выбору даты свадьбы необходимо подойти с большой ответственностью. Фото: Pixabay.com
К выбору даты свадьбы необходимо подойти с большой ответственностью. Фото: Pixabay.com

Выбор даты для проведения свадьбы всегда являлся трудоемким занятием, в котором нужно угодить всем и сразу, а также постараться выбрать красивое и магическое для праздника число. Чаще всего молодые пары, решившие связать себя узами брака, ориентируются в выборе дня бракосочетания, исходя из своих личных предпочтений и интересов, из своего вкуса и мнения об определенных числах. Этот подход имеет место быть, однако он не так хорошо, как может показаться.

Астрологи утверждают, что все числа в нашей Вселенной выстраиваются в общий код, который может по-разному повлиять на нашу жизнь. То же самое касается и молодых пар, выбирающих дату свадьбы — они не могут со стопроцентной уверенностью сказать, что выбранный ими день для проведения торжества не повлияет негативно на дальнейшую семейную жизнь, на отношения пары и на ситуацию внутри их общего дома.

Чтобы облегчить выбор даты торжества, давным-давно был составлен лунный календарь, в котором указывается информацию о благоприятных и неблагоприятных днях для различных торжеств, а также о фазах луны и иных ночных светил, по-разному влияющих на жизнь человека.

Лунный календарь свадеб на декабрь 2021 года и январь 2022 года.

Декабрь 2021.

Благоприятные даты для проведения свадеб: 10, 11, 14, 16, 17, 19 декабря.
Неблагоприятные даты для проведения свадеб: 22, 23, 25 декабря.

Январь 2022.

Благоприятные даты для проведения свадеб: 4, 7, 9, 12, 14, 16, 17 января. Неблагоприятные даты для проведения свадеб: 2, 20, 21, 22, 25, 27, 31 января.

Все остальные даты, не указанные в списках, являются нейтральными для проведения свадеб.

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