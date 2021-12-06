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Магнитные бури на второй неделе декабря-2021: как метеопатам подготовиться к мощному космическому всплеску? Даты многодневных бурь в декабре

7:00:2612/6/2021
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Астрологи опубликовали календарь магнитных бурь на декабрь-2021, к которым необходимо подготовиться всем метеопатам.

В декабре будет много магнитных бурь. Фото: Pixabay
В декабре будет много магнитных бурь. Фото: Pixabay

Магнитные бури продолжают преследовать всех метеозависимых даже в конце этого года. На второй неделе декабря ожидается сразу два опасных всплеска, которые пройдут 6 и 7 декабря. Они будут достаточно сильными, поэтому к ним необходимо подготовиться, если у вас наблюдается метеозависимость.

В первую очередь, стоит отложить все важные планы и дела на даты, когда астрологи не прогнозируют геомагнитные всплески. Связано это с тем, что такие симптомы, как усталость, понижение работоспособности, раздражительность могут негативно повлиять на важную встречу или завершение каких-либо планов на работе, в личной жизни и во всех других сферах. Если у вас есть возможность, то лучше всего вообще взять в этот день выходной и провести время дома.

Необходимо также уделять больше внимания своему состоянию здоровья. Во-первых, хотя бы на период геомагнитных бурь стоит отказаться от всех вредных привычек. Идеально было сделать это навсегда, но если ваш организм плохо реагирует на резкие перемены, то попробуйте не употреблять вредную пищу, алкоголь и сигареты хотя бы во время опасных геомагнитных дней. Более того, стоит чаще проводить время на свежем воздухе, чтобы ваш головной мозг насыщался кислородом и нормально работал. Для этого необходимо гулять в парках, лесах и других местах с чистым воздухом, а также периодически проветривать помещение, в котором вы находитесь на постоянной основе.

Помимо этого, геомагнитные всплески будут заметны и 13, 16, 19-20, 22-23 и 27 декабря. Особенно сильными магнитные удары будут в середине месяца ближе к двадцатым числам декабря. Стоит отметить, что в конце месяца будет особенно благоприятная геомагнитная обстановка, и бурь не будет на протяжении еще нескольких дней января 2022 года.

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