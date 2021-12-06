ПФР назвал сроки выплаты пенсий в декабре 2021 года: Кто получит выплату в двойном размере и за январь 2022 года - все даты

Когда дадут пенсию российским пенсионерам в декабре 2021 года - этот вопрос волнует большое количество россиян накануне новогодних праздников. Когда деньги придут на карточку и когда забирать пенсию на почте России, рассказывает «Курьер.Среда». Стоит отметить, что в этом месяце российские пенсионеры могут рассчитывать на двойную пенсию.
Как сообщили редакции в ПФР Новосибирской области, пенсионный фонд перечислит пенсии января в декабре этого года. Таким образом, заблаговременно социальную выплату начислят тем россиянам, которые являются получателями страховых и социальных выплат. Это связано празднованием Нового года-2022 - почта России и банки будут на январских каникулах. Именно поэтому пенсионеры увидят зачисления на своих счетах уже с 26 декабря.
Как можно получить пенсию:
1. Через банк.
2. в отделении Почты России.
3. Через почтальона с доставкой на дом.
Стоит отметить, что в декабре январскую пенсию выплатят в повышенной сумме благодаря индексации пенсии. Эту сумму начислят не всем пенсионерам, а тем, которые обычно получают выплату с 1 по 9 число каждого месяца. Напоминаем, что праздничными выходными днями по случаю Нового года в январе 2022 года начнутся 1 января, а закончатся - 9.
Когда ждать пенсию на банковую карточку:
4 декабря за период с 5 по 11 декабря;
11 декабря за период с 12 по 17 декабря;
17 декабря за период с 18 по 22 декабря;
с 26 по 30 декабря за период с 1 по 9 января.
Если почта России будет работать в общероссийские каникулярные дни, то пенсионеры поучат свои деньги:
30 декабря за 4-5 января;
6 января за 6-9 января;
с 10 января выплаты пройдут по традиционному графику.
Если у почты будут выходные дни до 10 января, то пенсионеры получат свои деньги:
29 декабря 2021 года — за 1-6 января;
30 декабря 2021 года — за 7-9 января;
с 10 января — по обычному установленному графику.
Напомним, что в феврале российские пенсионеры получат свои выплаты по старому и привычному графику.