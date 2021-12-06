Политикам и лжецам будет несладко: победитель «Битвы экстрасенсов» Александр Литвин сделал предсказание на 2022 год

Александр Литвин, один из самых известных экстрасенсов, который предсказывал многие очень важные и яркие события, произошедшие в стране и мире, опубликовал своей прогноз на следующий год. Основное внимание он уделил взаимоотношению людей и тому, что случится со всеми лжецами, политиками, диктаторами и всеми, кто хоть немного обманывает окружающих.
Экстрасенс отметил, что у всех людей обострится интуиция, и все станут более чуткими. Люди научатся понимать, когда тот или иной человек говорит неправду. В связи с этим, все государственные деятели, которые когда-либо пользовались доверием населения своей страны, в итоге будут выведены на чистую воду. Причем, происходить это будет постепенно, и такой исход станет предсказуемым. Люди с каждым месяцем будут внимательнее относиться ко всему, что им говорит лидер, и к середине или концу года уже полностью осознают, что последнее время их окружал лишь обман.
То же самое можно сказать не только про тех, кто находится на высоком положении в обществе, но и про обычных людей, которые часто прибегают к обману окружающих. Это может касаться любого человека, с которым вы общаетесь лично. Будьте готовы, что в следующем году придется разочароваться в ком-то из ваших родных и близких людей.
Эта ситуация может привести к большому напряжению во многих странах. Где-то это станет причиной революции или государственного переворота, который сильно повлияет на историю страны, а также текущее положение в мире. Не исключено, что это может произойти и с Россией, но Александр Литвин не говорит об этом напрямую. Однако, он сказал, что в некоторых странах возможна вооруженные защита и отстаивание своих прав.