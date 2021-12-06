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Политикам и лжецам будет несладко: победитель «Битвы экстрасенсов» Александр Литвин сделал предсказание на 2022 год

8:00:5612/6/2021
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Победитель «Битвы экстрасенсов» Александр Литвин поделился своим прогнозом на 2022 год.

Люди всегда хотят знать, что ждет их в будущем. Фото: Pixabay
Люди всегда хотят знать, что ждет их в будущем. Фото: Pixabay

Александр Литвин, один из самых известных экстрасенсов, который предсказывал многие очень важные и яркие события, произошедшие в стране и мире, опубликовал своей прогноз на следующий год. Основное внимание он уделил взаимоотношению людей и тому, что случится со всеми лжецами, политиками, диктаторами и всеми, кто хоть немного обманывает окружающих.

Экстрасенс отметил, что у всех людей обострится интуиция, и все станут более чуткими. Люди научатся понимать, когда тот или иной человек говорит неправду. В связи с этим, все государственные деятели, которые когда-либо пользовались доверием населения своей страны, в итоге будут выведены на чистую воду. Причем, происходить это будет постепенно, и такой исход станет предсказуемым. Люди с каждым месяцем будут внимательнее относиться ко всему, что им говорит лидер, и к середине или концу года уже полностью осознают, что последнее время их окружал лишь обман.

То же самое можно сказать не только про тех, кто находится на высоком положении в обществе, но и про обычных людей, которые часто прибегают к обману окружающих. Это может касаться любого человека, с которым вы общаетесь лично. Будьте готовы, что в следующем году придется разочароваться в ком-то из ваших родных и близких людей.

Эта ситуация может привести к большому напряжению во многих странах. Где-то это станет причиной революции или государственного переворота, который сильно повлияет на историю страны, а также текущее положение в мире. Не исключено, что это может произойти и с Россией, но Александр Литвин не говорит об этом напрямую. Однако, он сказал, что в некоторых странах возможна вооруженные защита и отстаивание своих прав.

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