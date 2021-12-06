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Новая выплата в 20 тыс. рублей ожидает нищих россиян

6:31:1312/6/2021
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Однако выдавать россиянам предложено не денежные средства, а электронные сертификаты, которыми они смогут расплачиваться в супермаркетах.

В России могут ввести выплаты в размере 20-30 тыс. рублей. Фото: Pixabay.com

В России могут ввести выплаты, которые станут аналогом продуктовой карточки. Также известно, что суммы в 10 тыс. рублей считают недостаточной, планируется ее удвоить. С таким предложением выступили экономисты, сообщив, что это поможет не только повысить уровень жизни малоимущих россиян, но и положительно скажется на экономике страны. Специалисты заявляют, что большой размер выплат и даст положительный эффект.

По словам доцента РАНХиГС и кандидата экономических наук Николая Кульбаки, новшество должно быть направлено на всех нуждающихся граждан. А крупная сумма таких пособий позволит россиянам потратить свои деньги на что-то иное, а не на продукты. Это приведет к повышению уровня жизни людей, а вслед за ним и ВВП. Положительный эффект должен пойти по цепочке, потому что от доходов населения зависит и выручка бизнеса, так как они являются их основными клиентами. Это говорит о том, что средний класс также повысит свой уровень жизни.

Экономист Валерий Миронов заявляет, что вместо устоявшейся суммы в размере 10 тыс. рублей нужно выплачивать по 20-30 тыс. рублей. По мнению заявителя, это поможет поддержанию внутренного спроса в стране. Однако выдавать россиянам предложено не денежные средства, а электронные сертификаты, которыми они смогут расплачиваться супермаркетах.

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