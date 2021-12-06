В Иванове медсестра, сделавшая 3-летнему ребенку инъекцию препаратом для смертной казни, осталась безнаказанной

В Иванове суд вынес приговор медсестре, которая вколола 3-летнему ребенку смертельный препарат. Сотрудница медучреждения перепутала лекарства. Сторона государственного обвинителя запрашивала у суда 2 года лишения свободы для подсудимой. Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Однако она избежала наказания в связи с истечением срока давности преступления, который истек месяц назад. Сейчас девушка учится в московском вузе и уже трудоустроена в столичной клинике. Она продолжит работать в медицине.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что 23 октября 2019 года в 1-й ГКБ города Иваново скончался 3-летний ребенок. Его привезли в больницу из-за поноса. А врач настоял на том, что его положили в инфекционное отделение, когда в этом не было нужды. А вместо предназначенных препаратов во второй капельнице ребенка оказался натрия хлорид. Ее по ошибке поставила медсестра, которая на момент трагедии работала в больнице меньше месяца. Ребенок кричал от боли, а мать бросилась за врачами, которых даже не было в кабинете, позже они сообщили маме, что так и должно быть, однако через некоторое время ребенок умер. Главный врач больницы также скончался, а вот медсестра 25 ноября избежала наказания.