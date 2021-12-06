Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
06.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Иванове медсестра, сделавшая 3-летнему ребенку инъекцию препаратом для смертной казни, осталась безнаказанной

6:59:0112/6/2021
0

Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, но срок давности уже истек.

В Иванове медсестру, которая убила ребенка не привлекли к ответственности. Фото: Pixabay.com

В Иванове суд вынес приговор медсестре, которая вколола 3-летнему ребенку смертельный препарат. Сотрудница медучреждения перепутала лекарства. Сторона государственного обвинителя запрашивала у суда 2 года лишения свободы для подсудимой. Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Однако она избежала наказания в связи с истечением срока давности преступления, который истек месяц назад. Сейчас девушка учится в московском вузе и уже трудоустроена в столичной клинике. Она продолжит работать в медицине.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что 23 октября 2019 года в 1-й ГКБ города Иваново скончался 3-летний ребенок. Его привезли в больницу из-за поноса. А врач настоял на том, что его положили в инфекционное отделение, когда в этом не было нужды. А вместо предназначенных препаратов во второй капельнице ребенка оказался натрия хлорид. Ее по ошибке поставила медсестра, которая на момент трагедии работала в больнице меньше месяца. Ребенок кричал от боли, а мать бросилась за врачами, которых даже не было в кабинете, позже они сообщили маме, что так и должно быть, однако через некоторое время ребенок умер. Главный врач больницы также скончался, а вот медсестра 25 ноября избежала наказания.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
врачсудМедсесра
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Должна ли медсестра понести ответственность?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В центре Новосибирска жители обнаружили шокирующие записки с просьбой о помощи
6:38:37 12/6/2021
В центре Новосибирска жители обнаружили шокирующие записки с просьбой о помощи
Новая выплата в 20 тыс. рублей ожидает нищих россиян
6:31:13 12/6/2021
Новая выплата в 20 тыс. рублей ожидает нищих россиян
БердскПФР назвал сроки выплаты пенсий в декабре 2021 года: Кто получит выплату в двойном размере и за январь 2022 года - все даты
6:28:54 12/6/2021
ПФР назвал сроки выплаты пенсий в декабре 2021 года: Кто получит выплату в двойном размере и за январь 2022 года - все даты
В Новосибирске погиб пассажир Volkswagen Polo, влетевший в столб
6:20:24 12/6/2021
В Новосибирске погиб пассажир Volkswagen Polo, влетевший в столб
В России введут обязательную сумму возврата при кражах со счетов
6:06:08 12/6/2021
В России введут обязательную сумму возврата при кражах со счетов
Самая главная молитва всех женщин Святой Екатерине: читать 7 декабря и каждый день
6:00:56 12/6/2021
Самая главная молитва всех женщин Святой Екатерине: читать 7 декабря и каждый день
БердскДома с печками закоптили Бердск 1062 тонной сажей и угля в самом центре города - показываем устрашающие цифры
5:57:37 12/6/2021
Дома с печками закоптили Бердск 1062 тонной сажей и угля в самом центре города - показываем устрашающие цифры
В Туве один рабочий погиб, а второй лишился ног после обрушения 13-этажного здания
5:56:50 12/6/2021
В Туве один рабочий погиб, а второй лишился ног после обрушения 13-этажного здания
В Индонезии число погибших при извержении вулкана Семеру выросло до 14 человек
5:33:41 12/6/2021
В Индонезии число погибших при извержении вулкана Семеру выросло до 14 человек
Очень строгие запреты для всех верующих в день святой Екатерины 7 декабря: можно ли мыть голову и убираться дома
5:30:29 12/6/2021
Очень строгие запреты для всех верующих в день святой Екатерины 7 декабря: можно ли мыть голову и убираться дома