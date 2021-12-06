В Бердск приезли 600 доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»

В Бердской центральной больнице появилась вакцина от коронавируса, которая называется «ЭпиВакКорона». В медучреждение поступили 300 доз первого компонента и столько же второго. Такое сообщение появилось на официальном сайте администрации города. Вакцинироваться от COVID-19 жители Бердска могут в прививочных пунктах ЦГБ, расположенных по адресам: Пушкина, 172 – вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт». Островского, 53 – «ГамКовидВак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт». Также открыт дополнительный пункт вакцинации, который расположен по адресу Ленина, 43: в помещении стоматологии – «ГамКовидВак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт». И Новосибирская, 10 – вакцина «ГамКовидВак». С собой нужно иметь только паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в центре Новосибирска прохожие обнаружили шокирующие записки о помощи. На них кто-то написал о том, что требует вызвать наряд полиции и указал адрес, по которому должна приехать полиция, известно, что нашедшие позвонили в правоохранительные органы, однако приехала ли полиция, пока не сообщается.