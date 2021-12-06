Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
06.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердск приезли 600 доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»

7:33:4212/6/2021
0

В медучреждение поступили 300 доз первого компонента и столько же второго. Вакцинироваться от COVID-19 жители Бердска могут в прививочных пунктах ЦГБ.

В Бердске появилась новая вакцина от коронавируса. Фото: Pixabay.com

В Бердской центральной больнице появилась вакцина от коронавируса, которая называется «ЭпиВакКорона». В медучреждение поступили 300 доз первого компонента и столько же второго. Такое сообщение появилось на официальном сайте администрации города. Вакцинироваться от COVID-19 жители Бердска могут в прививочных пунктах ЦГБ, расположенных по адресам: Пушкина, 172 – вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт». Островского, 53 – «ГамКовидВак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт». Также открыт дополнительный пункт вакцинации, который расположен по адресу Ленина, 43: в помещении стоматологии – «ГамКовидВак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт». И Новосибирская, 10 – вакцина «ГамКовидВак». С собой нужно иметь только паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в центре Новосибирска прохожие обнаружили шокирующие записки о помощи. На них кто-то написал о том, что требует вызвать наряд полиции и указал адрес, по которому должна приехать полиция, известно, что нашедшие позвонили в правоохранительные органы, однако приехала ли полиция, пока не сообщается.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
прививкаукол вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы прошли вакцинацию от ковида?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

У трех знаков зодиака 6 декабря 2021 года будет очень тяжелый день
7:35:00 12/6/2021
У трех знаков зодиака 6 декабря 2021 года будет очень тяжелый день
БердскВ Бердск приезли 600 доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»
7:33:42 12/6/2021
В Бердск приезли 600 доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Когда россияне получат зарплату за декабрь — выдаст ли работодатель деньги до 31 декабря 2021 года
7:27:13 12/6/2021
Когда россияне получат зарплату за декабрь — выдаст ли работодатель деньги до 31 декабря 2021 года
Появились кадры с места убийства российских туристок на Кипре гражданином Сирии
7:13:26 12/6/2021
Появились кадры с места убийства российских туристок на Кипре гражданином Сирии
Магнитные бури на второй неделе декабря-2021: как метеопатам подготовиться к мощному космическому всплеску? Даты многодневных бурь в декабре
7:00:26 12/6/2021
Магнитные бури на второй неделе декабря-2021: как метеопатам подготовиться к мощному космическому всплеску? Даты многодневных бурь в декабре
В Иванове медсестра, сделавшая 3-летнему ребенку инъекцию препаратом для смертной казни, осталась безнаказанной
6:59:01 12/6/2021
В Иванове медсестра, сделавшая 3-летнему ребенку инъекцию препаратом для смертной казни, осталась безнаказанной
В центре Новосибирска жители обнаружили шокирующие записки с просьбой о помощи
6:38:37 12/6/2021
В центре Новосибирска жители обнаружили шокирующие записки с просьбой о помощи
Новая выплата в 20 тыс. рублей ожидает нищих россиян
6:31:13 12/6/2021
Новая выплата в 20 тыс. рублей ожидает нищих россиян
БердскПФР назвал сроки выплаты пенсий в декабре 2021 года: Кто получит выплату в двойном размере и за январь 2022 года - все даты
6:28:54 12/6/2021
ПФР назвал сроки выплаты пенсий в декабре 2021 года: Кто получит выплату в двойном размере и за январь 2022 года - все даты
В Новосибирске погиб пассажир Volkswagen Polo, влетевший в столб
6:20:24 12/6/2021
В Новосибирске погиб пассажир Volkswagen Polo, влетевший в столб