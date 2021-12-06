Появились кадры с места убийства российских туристок на Кипре гражданином Сирии

В интернете появились кадры с места захоронения тел погибших россиянок на Кипре, пишет портал Известия. По словам корреспондента, место, на которое указал подозреваемый, находится в небольшой деревне, в населенном пункте проживают порядка 300 человек, именно поэтому крики о помощи погибших никто не услышал.
Тела двух российских туристок были обнаружены во дворе одного из местных домов отдыха. Расстояние от дома до места захоронения составило порядка 10 метров. На данное место указал один из трех задержанных, который является гражданином Сирии. Он сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что застрелил девушке и попытался скрыть следы преступления.
Пострадавших звали Хаят Аль-Раиси и Мария Газибагандова. Обе погибшие прибыли на Кипр, как туристки, одна в начале лета текущего года, а вторая полтора месяца назад. Информация об их исчезновении появилась в середине ноября. По словам председателя российского посольства на Кипре Сергея Лагуненко, были задержаны трое подозреваемых, один из которых признался в содеянном.