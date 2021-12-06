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Гороскоп-2022: самые опасные месяцы в год Тигра для каждого знака зодиака, чего стоит избегать

9:00:3112/6/2021
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Гороскоп может рассказать каждому жителю Земли о том, как пройдет 2022 год.

Изучить свой гороскоп лучше всего перед наступлением 2022 года. Фото: Pxfuel.com
Изучить свой гороскоп лучше всего перед наступлением 2022 года. Фото: Pxfuel.com

Многие люди слышали о том, что гороскоп способен навести человека на верный путь, помочь в своих решениях и начинаниях. Особенно важен гороскоп, раскрывающий то, как пройдет следующий год. Если повести себя правильно, можно заполучить огромный бонус от самой судьбы. Но нужно помнить, что в 2022 год покровителем станет Водяной Тигр. Этот зверь крайне горделив и талантлив. Именно поэтому он требует подобного и от всех людей в мире. Однако быть круглый год на высоте, увы, не получится. Поэтому у каждого знака зодиака будет свой неудачный месяц в следующем году.

Какой месяц будет неудачным у каждого знака?

Овен — неудачным месяцем станет февраль. Именно в него каждому человеку с этим знаком стоит обезопасить себя и свои жизненные силы. Не стоит пытаться успеть все и сразу. Лучше научиться отдыхать.

Телец — апрель станет месяцев учебы и больших стараний. В него каждый Телец должен понять, чего он хочет в этой жизни. Такое время может показаться тяжелым, тягучим и бессмысленным, но на деле по его истечению вы добьетесь новых успехов.

Близнецы — в июне Близнецы встретятся со своими страхами. В частности, с предательством из своего окружения. Это может быть приятель, дальний родственник или знакомый. Чтобы уменьшить риск стать жертвой, займитесь перестановкой в своих отношениях заранее, до наступления лета.

Рак — март станет месяцем больших усилий. Вам придется выложиться на все 110%, чтобы остаться наплаву. Это будет того стоить, если вы морально подготовитесь. Однако физически легче от этого, конечно же, не станет.

Лев — в ноябре Львам предстоит научиться самостоятельности. Есть риск лишиться многого, если почувствовать себя зависимым от кого-то. Постарайтесь стать старше и научиться чему-то новому или улучшить то, чего вам не хватает.

Дева — октябрь для Дев станет временем упорядочивания. Необходимо найти равновесие, пока не поздно. Сделать это без проблемы, к сожалению, не получится. Разве что справятся без потерь с этим те, кто понимают себя и свое ментальное здоровье лучше врача.

Весы — июль способен ударить по общественной жизни Весов. Есть риск остаться без друзей и провести самый жаркий месяц лета на работе или дома — в одиночестве. Чтобы обойти эту неудачу стороной, нужно уже сейчас начинать налаживать отношения с близкими людьми.

Скорпион — январь может стать месяцев потерь для каждого Скорпиона, если сидеть сложа руки. Необходимо развиваться, искать себя и добиваться новых целей. Если оставить эти мысли за бортом жизни, есть риск погрузиться в хандру уже в начале 2022 года.

Стрелец — в мае Стрельцам придется научиться жить с самим собой, понимать свои желания и управлять своими эмоциями. Эта задача не из легких. Она требует особого подхода.

Козерог — 2022 год может подарить Козерогам небывалый интерес к творчеству. Если пренебречь этим, апрель 2022 года станет временем потерянной самореализации. Скорее всего, вы будете сожалеть, что потеряли тучу времени на что-то другое, нежели хобби.

Водолей — август попросит у Водолеев быть осторожнее со своими словами. Нужно научиться гармонии: быть вежливым, но не подхалимом; быть увереннее, но не умничать; быть добрым, но умеющим отказывать время от времени.

Рыбы — декабрь 2022 года станет временем, когда Рыбам придется заняться собственным здоровьем, чтобы обезопасить себя от возможных ухудшений самочувствия.

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