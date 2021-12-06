В Подмосковье в подвале дома обнаружили труп прораба со связанными руками и ногами

В Подмосковье сотрудники полиции нашли тело прораба, у которого были связаны руки электрическим кабелем. Погибшего обнаружили в подвале одного из местных домов в деревне Ростовцево Солнечногорского района. Правоохранительные органы уже установили личность погибшего. Тело удалось найти после того, как жена мужчины устроила тревогу. Она искала супруга на протяжении двух дней. А потом наткнулась на автомобиль мужчины во дворе одного из домов. Рядом лежали его вещи. Она позвонила в отделение полиции. Приехавшие на место сотрудники нашли его тело.
Также органами правопорядка уже установлен подозреваемый в совершении жестокого убийства. В преступлении обвиняют подчиненного мужчины.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что появились кадры с места убийства российских туристок на Кипре. На двор одного из местных домов отдыха показал сам подозреваемый, он признался, что застрелил женщина и пытался скрыть следы преступления. Известно, что обе женщины были туристками, а убийцей оказался гражданин Сирии. Он закопал тела своих жертв в деревне, в которой проживают порядка 300 человек.