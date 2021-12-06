У трех знаков зодиака 6 декабря 2021 года будет очень тяжелый день

Хорошо, ребята, пора заняться очень влиятельными планетарными транзитами! И наш состав на сегодня, к лучшему или к худшему: Луна в трине с Ураном, Марс в секстиле с Плутоном и Луна в секстиле с Марсом! Просто взгляните на этот состав, но не ждите слишком долго, иначе эти неприятные влияния обрушатся на вашу голову.
Да, для трех знаков зодиака, у которых 6 декабря 2021 года будет тяжелый день, это тяжелый день, когда дело доходит до негативных и проблемных транзитов, и некоторые из нас здесь тоже узнают об этом. хорошо, как день идет вперед, пишет yourtango.com.
Наличие Луны в Козероге тоже не совсем помогает, поскольку заставляет нас чувствовать, что мы каким-то образом заслуживаем того, что встречается сегодня на нашем пути.
Луна в трине с Ураном заставит нас задуматься над большими мыслями. Мы почувствуем ажиотаж амбиций и оптимизм в достижении захватывающих целей, в то время как этот шум будет довольно эффективно подавлен Марсом в секстиле с Плутоном, единственная цель которого сегодня - разрушить ваши мечты и бросить препятствия на вашем пути.
Если бы у нас не было секстиля Луны с Марсом, чтобы удерживать нас на правильном пути, этот день мог бы быть намного хуже, так что в некотором смысле мы могли бы быть благодарны за маленькие чудеса.
Знаки зодиака, у которых 6 декабря 2021 года будет тяжелый день:
Близнецы(21 мая - 20 июня)
Это тот день, когда вы чувствуете, что, возможно, вам просто стоило остаться в постели. Вы чувствуете, что все против вас; вы не можете начать, вы не можете остановиться, вы не можете добиться прогресса.
Это как если бы космические влияния выбрали вас на день разочарования; весь день, кажется, отложен, и вы не уделяете должного внимания всей вашей энергичности.
С вами сегодня все в порядке, Близнецы. Все остальное - сплошной пожар из мусорной корзины. Ваш главный «чертенок» сегодня - Марс в секстиле с Плутоном, который даже не заботится о том, чтобы дать вам передышку.
Ваша энергия будет понижена, и вы будете побеждены этим переходом, эмоционально и ментально. Это тот день, когда вы в конечном итоге говорите: «Я ухожу. Вы выигрываете». Всегда есть завтра, Близнецы.
Водолей(20 января - 18 февраля)
Что сделает вас хуже, так это то, что все, что вы делаете, будет либо отложено, либо подавлено. Если вы попытаетесь, вам будет брошен вызов. Если вы начнете, вас остановят.
Если вы обратитесь за помощью, вас не встретят без помощи - в такой день. Хотя этот день не причинит вам вреда или оставит у вас какие-либо эмоциональные шрамы, это не тот день, когда нужно начинать проект, и он не вдохновляет на творчество. Однако это хороший день, чтобы заняться книгой или выпить сериал.
Рекомендуется оставаться в одиночестве, и, честно говоря, это может принести вам пользу. Вы сражаетесь с Марсом в секстиле с энергией Плутона при поддержке Луны в секстиле с Марсом. В конце концов темная сила Плутона утихнет, и вы почувствуете себя более уверенно в планировании и продуктивности.
Рыбы(19 февраля - 10 марта)
Сегодня наиболее примечательно то, что вы не можете изменить свое настроение. Вы чувствуете, что находитесь в нисходящей спирали, и можете даже не знать почему. Это одна из тех «внутренних» вещей, в которых вы не можете понять причину, но симптом определенно присутствует.
Вы сражаетесь с Марсом в секстиле с энергией Плутона, которая подобна двери, открывающейся в полную темноту; будучи метафоричным, вы не можете избавиться от ощущения, что ваш следующий шаг приведет к гибели. Очень драматично, да, но чувства есть чувства, и иногда мы не можем их контролировать.
Это ваш день - напряженный, сбивающий с толку, потому что вы не можете понять, ПОЧЕМУ вы так напряжены, и немного грустный, потому что это совсем НЕ то, чем вы хотели, чтобы этот день был. Вы во власти транзитов, Рыбы, и, к счастью, они меняются и будут меняться.