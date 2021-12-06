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В ВОЗ рассказали, как протекает заболевание новым штаммом коронавируса омикрон

8:47:5212/6/2021
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Пациенты, заразившиеся новой разновидностью, переносят заболевание достаточно легко. Но это только первоначальные данные.

Представитель ВОЗ о новом штамме коронавируса. Фото: Pixabay.com

Представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове рассказала о том, как протекает заболевание новым штаммом коронавируса, который получил название «омикрон». По словам специалиста, первоначальные данные говорят о том, что пациенты, заразившиеся новой разновидностью, переносят заболевание достаточно легко. Однако врач говори, что такая статистика может быть связана с тем, что все пациенты находятся на ранней стадии заражения. А более подробная информация появится через некоторое время.

– Сейчас все пациенты переносят недуг очень легко, однако говорить об этом точно и подробно будет возможно только через несколько недель, потому что сейчас все пациенты только заразились. Но и расслабляться не стоит, потому что количество госпитализированных пациентов может вырасти даже при легкой форме недуга, – сообщает Керкхове.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Новосибирске прошел второй митинг против обязательной вакцинации граждан. На акцию пришли порядка 50-и человек. Они возложили цветы у Вечного огня. Не обошлось и без конфликтов с правоохранительными органами. Заявители считают, что QR-коды придуманы для конкретной нумерации граждан для дальнейшего отслеживания его жизни.

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здоровье вакцинаВакцинация.ВОЗ
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