В ВОЗ рассказали, как протекает заболевание новым штаммом коронавируса омикрон

Представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове рассказала о том, как протекает заболевание новым штаммом коронавируса, который получил название «омикрон». По словам специалиста, первоначальные данные говорят о том, что пациенты, заразившиеся новой разновидностью, переносят заболевание достаточно легко. Однако врач говори, что такая статистика может быть связана с тем, что все пациенты находятся на ранней стадии заражения. А более подробная информация появится через некоторое время.
– Сейчас все пациенты переносят недуг очень легко, однако говорить об этом точно и подробно будет возможно только через несколько недель, потому что сейчас все пациенты только заразились. Но и расслабляться не стоит, потому что количество госпитализированных пациентов может вырасти даже при легкой форме недуга, – сообщает Керкхове.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Новосибирске прошел второй митинг против обязательной вакцинации граждан. На акцию пришли порядка 50-и человек. Они возложили цветы у Вечного огня. Не обошлось и без конфликтов с правоохранительными органами. Заявители считают, что QR-коды придуманы для конкретной нумерации граждан для дальнейшего отслеживания его жизни.