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Появился тизер специэпизода «Гарри Поттера». Премьера выйдет 1 января 2022

9:18:3112/6/2021
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Участие в съемочном процессе приняли почти все основные актеры, которых зрители привыкли видеть в кинокартине – Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт и многие другие.

Спецэпизод Гари Поттера выйдет 1 января 2022 года. Фото: Pixabay.com

Телевизионная сеть НВО выпустила спецэпизод «Гари Поттера», картина получила название «Возвращение в Хогвартс». Участие в съемочном процессе приняли почти все основные актеры, которых зрители привыкли видеть в кинокартине – Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт и многие другие. Премьера данного эпизода запланирована на 1 января 2022 года. Посмотрев тизер сложно делать какие-либо выводы о сценарии: он длится меньше минуты, а на кадрах герои один за другим получают загадочные письма. Известно, что в списке участников спецэпизода, приуроченного к 20-летию кинофраншизы, не заявлена писательница Джоан Роулинг. Ее обвинили в трансфобии и расизме.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что друг Александра Градского заявил, что у композитора была пагубная привычка: он курил более двух пачек в день. А в ответ на просьбы об избавлении от такой зависимости отвечал, что у него итак проблемы с лишним весом, а избавление от никотина приведет к еще большему набору массы. Александр Градский скончался 28 ноября от инсульта головного мозга.

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киноГари ПоттерСпецэпизод.
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