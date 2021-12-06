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06.12
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В Швейцарии одобрили использование машины для эвтаназии

9:30:5612/6/2021
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Планируется, что в следующем году уже будет массовое использование данного прибора. Также сообщается, что всем, кто изъявит желание воспользоваться аппаратом, не нужно будет проходить какие-либо психиатрические проверки.

В Швейцарии одобрили эвтаназию. Фото: Telegram-канал SHOT

В Швейцарии правительство страны одобрило использование машины для эвтаназии. Аппарат носит название «Sarco». Его изобрел бывший врач и основатель группы сторонников эвтаназии Exit International. Капсула была напечатана на 3D-принтере. Ее потребитель будет проникать внутрь, ложиться в специальное место и для старта процесса нужно будет только нажать на кнопку. Она дает старт механизму, из-за которого пространство заполняется азотом, а уровень кислорода становится ниже и достигает 1%. По словам создателей аппарата, человек не ощущает никакой паники, а лишь чувствует себя немного дезориентированным. С момента нажатия кнопки до момента смерти человека проходит всего 30 секунд.

Планируется, что в следующем году уже будет массовое использование данного прибора. Также сообщается, что всем, кто изъявит желание воспользоваться аппаратом, не нужно будет проходить какие-либо психиатрические проверки. Граждане смогут самостоятельно выбирать, нужно ли им такой шаг. А код к капсуле будет выдаваться после прохождения онлайн-теста.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что Моргенштерн второй год подряд занимает лидирующие позиции по прослушиванием на площадке «Яндекс.Музыка». Репер, как и в том году стал самым прослушиваемым артистом за 2021 год. А из представительницы прекрасного пола чаще всего слушали Мари Краймбрери. Самым прослушиваемым треком года стала композиция «Птичка», авторами которой являются HammAli & Navai.

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самоубийствозаконэвтаназия
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