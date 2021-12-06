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Смертность от коронавируса за два года пандемии скрыла от горожан главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

9:36:0912/6/2021
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Руководство горбольницы заявило, что в стационарах города лечатся не только бердчане, а жители других городов Новосибирской области и даже регионов. Именно поэтому статистика по ковидным смертям не ведется. А вот главврач города Виктор Матко говорил неделей ранее, что у него имеются данные о смертности, однако предоставить их не может.

Смирность от коронавируса в Бердске - тайна под семью печатями. Фото: «Курьер.Среда»

Руководство ЦГБ Бердска ответила на запрос редакции «Курьер.Среда» о количестве летальных исходов в Бердске за все время пандемии коронавируса. К сожалению, точной цифры, обозначенной в вопросах запроса, получить так и не удалось. Рассказываем о том, почему в Бердске нельзя никогда узнать об истинном числе умерших от коронавируса.

Как сообщает ЦГБ Бердска, статистика летальности пациентов с подозрением и подтвержденным диагнозом коронавирус ведется без учета их регистрации или фактического места жительства. Это связано с тем, что жители города могут проходить лечение новой коронавирусной инфекции в стационарах медицинских учреждений других населенных пунктов, а также из-за того, что в стационаре горбольницы Бердска могут проходить лечение новой коронавирусной инфекции жители других населенных пунктов Новосибирской области, а также других регионов.

- Статистика летальности от новой коронавирусной инфекции ЦГБ Бердска не является статистикой смертности от новой коронавирусной инфекции в Бердске в целом, - подчеркнули в ЦГБ Бердска 6 декабря.

Кстати, 23 ноября главный санитарный врач Бердска Виктор Матко заявил, что у него имеются данные о смертности, однако предоставить их не может. Специалист сказал, что по этому вопросу следует обращаться напрямую к главврачу ЦГБ Бердска Алле Дробинской. По последним данным, которые были публично предоставлены 30 июля Аллой Дробинской, за время пандемии в Бердске коронавирус убил 42 человека.

Стоит отметить, что за сбор и обработку статистических данных в ЦГБ Бердска отвечают специалисты организационно-методического отдела. А вот в полномочия горбольницы не входит ведение статистики смертности от новой коронавирусной инфекции в Бердске в целом.

- Запрашиваемая информация о количестве скончавшихся от новой коронавирусной инфекции после вакцинации против новой коронавирусной инфекции не может быть предоставлена, так как мониторинг эффективности протовоэпидемических мер, в том числе уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди вакцинированных против коронавируса, не относится к компетенции ЦГБ Бердска. Учет данных о выявленных случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией среди вакцинированных против коронавируса, в том числе с летальным исходом, не входит в перечень обязательных форм Федерального статистического наблюдения и, соответственно, в ЦГБ не ведется, - говорится в ответе на запрос «Курьер.Среда».

При этом руководство горбольницы подчеркнуло, что в Бердске болезни системы кровообращения и новообразования относятся к основным классам причин смерти. Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области проводится расчет показателей данных причин смерти в разрезе муниципальных образований, в том числе по Бердску. Достоверно о наибольших причинах смерти среди пациентов ЦГБ Бердска станет известно лишь во втором квартале 2022 года.

Стоит отметить, что коронавирус в Новосибирской области убил 3 875 сибиряков. И только за последние сутки на 5 декабря регион простился с 16 родными и любимыми людьми - пациентами ковидных госпиталей Новосибирской области. Во вчерашнем списке оказались мужчины в возрасте 59, 90, 84, 67, 48, 58 лет, двое мужчин в возрасте 85 лет и женщины в возрасте 84, 76, 69, 72, 68, 64, 71, 65 лет.

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статистикаЦГБ бердскасмертностькоронавирус
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