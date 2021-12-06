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СК возбудил уголовное дело из-за обледенения воздушного судна S7, следовавшего рейсом Магадан-Новосибирск

9:44:2412/6/2021
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Самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Иркутске. Самолет упал на 2700 м, до столкновения с землей оставалось меньше километра.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за самолета, который совершил экстренную посадку в Иркутске. Фото: Pixabay.com

Восточное межрегиональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Такое решение было принято из-за обледенения самолета компании S7. Такое заявление сделали в пресс-службе ведомства, пишет портал Известия. По результатам расследования было установлено, что при вылете самолете из Магадана экипаж воздушного судна заметил сильное обледенение борта. А когда самолет набрал высоту, отказали приборы, указатели высоты и скорости. Также сейчас проводится проверка на нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

– Из-за происшествия, которое случилось с судном Airbus 321 было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, – сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 2 декабря, тогда самолет, летевший из Магадана в Новосибирска был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Иркутска. Известно, что проблемы с перелетом начались, когда пилот переключил судно в режим автопилота. Самолет раскачивало в воздухе, а скорость начала снижаться, тогда система подала сигнал «опасность сваливания». Самолет упал на 2700 м, до столкновения с землей оставалось меньше километра.

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